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Migros Marketlerde 5 LT Teneke Ayçiçek Yağı Sadece 75,90 TL! Kampanya 2 Gün Sürecek

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Migros Marketlerde 5 LT Teneke Ayçiçek Yağı Sadece 75,90 TL! Kampanya 2 Gün Sürecek
Migros'un eşsiz kampanyasıyla, Türkiye'nin en kaliteli ayçiçek yağını 175,90 TL'ye satın alın! Beş litrelik Kırlangıç ayçiçek yağı, sağlıklı sofralarınız için Migros marketlerinde sizi bekliyor. Bu muhteşem fırsatı kaçırmayın, 13 Aralık'a kadar geçerli!

Migros, ayçiçek yağı tutkunları için müjdeli bir haberle geliyor! 30 Kasım 2023'te başlatılan indirim kampanyası hala devam ediyor ve son iki gün kaldı. Migros marketleri, kalitesiyle öne çıkan 5 litrelik ayçiçek yağını sadece 175,90 TL'ye satışa sunuyor. Güncel aktüel ürünler kataloğunda bu fırsatı kaçırmayın!

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En İyi Fiyat Garantisi ile Beş Litrelik Ayçiçek Yağı Yalnızca 175,90 TL!

Migros marketlerinin paylaştığı aktüel ürünler kataloğu, Kırlangıç ayçiçek yağının 5 litrelik köseli pet şişesini sadece 175,90 TL'ye satışa çıkardığını duyuruyor. 30 Kasım'da başlayan bu özel kampanya, 13 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek. Ancak acele edin, çünkü kampanyanın son iki günü geride bırakıldı.

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Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Eğer siz de bu muazzam indirimden yararlanmak istiyorsanız, size en yakın Migros marketine giderek avantajlı Kırlangıç ayçiçek yağını satın alabilirsiniz. Migros'un sunduğu en iyi fiyat garantisi ve kaliteli ürünü ile sofralarınıza lezzet katın. Unutmayın, bu fırsat 13 Aralık'a kadar geçerli, kaçırmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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