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Migros Marketlerde 5 LT Ayçiçek Yağında Yılbaşına Özel 2 Al 1 Öde Kampanyası!

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Migros Marketlerde 5 LT Ayçiçek Yağında Yılbaşına Özel 2 Al 1 Öde Kampanyası!
ŞOK Marketler'in dev Ayçiçek Yağı indirimiyle sağlıklı ve ekonomik sofralara merhaba deyin! %35'e varan indirimlerle dolu bu kampanya, 6 Aralık'ta başlıyor. Lezzet ve tasarruf bir arada! Kaçırmayın, ŞOK Marketler'e uğrayın, sofralarınızı renklendirin!

Yılın son günlerinde, sofralarınızı hem sağlıklı hem de bütçe dostu bir şekilde donatmanın zamanı geldi! Ayçiçek yağı, 6 Aralık 2023 tarihinde başlayacak dev indirim kampanyası ile ŞOK Marketler zincirinde sizlerle buluşacak. Hem zamlardan en çok etkilenen ürünlerden biri olması hem de yılın sonunda ekonominizi rahatlatan bir fırsat sunmasıyla, bu indirim kampanyası kaçırılmayacak!

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%35'e Varan İndirimlerle Ayçiçek Yağı Sofralarınızı Aydınlatıyor

ŞOK Marketler, 3 gün boyunca Ayçiçek yağında %35'e varan indirimleriyle karşınızda. Bu dev kampanya sayesinde belki de yılın sonunda evinize zamsız fiyatla Ayçiçek yağı eklemenin tadını çıkarabileceksiniz. Ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde, ŞOK'un bu indirim kampanyası alışverişinizi kolaylaştıracak, sofralarınıza lezzet ve tasarruf getirecek.

Yılbaşı Alışverişinizi ŞOK İndirimiyle Tamamlayın

Aralık ayında ŞOK Marketler zinciri, Ayçiçek yağına özel düzenlediği indirim kampanyası ile stoklarınızı yenilemeniz için harika bir fırsat sunuyor. 3 gün boyunca sürecek bu kampanyada, Ayçiçek yağında büyük indirim fırsatları sizi bekliyor. Yılbaşı alışverişinizi tamamlamak istiyorsanız, ŞOK size 1 litreden 5 litreye kadar tüm markalarda %35'ten başlayan indirimleri sunuyor. Bu fırsatları kaçırmamak için 6 Aralık'ta ŞOK Marketleri'nde yerinizi almayı unutmayın.

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Lezzet ve Tasarruf Bir Arada: Ayçiçek Yağı İndirimiyle Sofralarınız Renklensin

Sofraların vazgeçilmezi Ayçiçek yağı, bu büyük indirim kampanyası ile sadece 3 gün sürecek avantajlar sunuyor. ŞOK Marketler, yılın son günlerinde ekonomik alışverişin kapılarını aralayarak, sofralarınıza hem lezzet hem de tasarruf getiriyor. Stoklar tükenmeden bu fırsatı değerlendirmek ve ekonomik alışverişin keyfini çıkarmak için ŞOK Marketler'e uğramayı unutmayın!

Kaynak:Haber Kaynağı

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