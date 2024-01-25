  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Migros Marketlerde 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı Dibi Gördü! 31 Aralığa Kadar Sadece 47,99 TL

Migros Marketlerde 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı Dibi Gördü! 31 Aralığa Kadar Sadece 47,99 TL

Yayınlanma:
Migros Marketlerde 5 LT Ayçiçek Yağı Fiyatı Dibi Gördü! 31 Aralığa Kadar Sadece 47,99 TL
Migros'un dev ayçiçek yağı indirim kampanyasıyla bütçeniz rahatlıyor! Komili marka 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 40 TL! Money Bonus ve Money Kart kullanıcılarına özel indirimlerle, geniş ürün yelpazesi avantajlarıyla Migros'ta avantajlı alışverişin tadını çıkarın. Detaylar için Migros'un resmi web sitesini ziyaret edin.

Migros, ekonomik zorlukların gölgesinde, tüketicilere rahat bir nefes aldıracak hamleleriyle öne çıkıyor. Ayçiçek yağı fiyatlarındaki artışa karşı önemli bir adım atan Migros, 18 Ocak'ta başlayan ve 31 Ocak'ta sona erecek muazzam bir indirim kampanyası başlattı. Bu özel kampanya kapsamında, Komili marka 1 litrelik ayçiçek yağı sadece 40 TL'den satışa sunulacak.

2023/09/15/aycicekk.jpg

Ekonomik Alışverişin Adı: Migros Ayçiçek Yağı Kampanyası

Bu avantajlı kampanya, tüketicilere sadece bütçe dostu bir alışveriş fırsatı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda temel bir gıda ürünü olan ayçiçek yağını daha ulaşılabilir kılıyor. Migros'un bu önemli adımı, müşteri memnuniyetini artırmak ve ekonomik koşullara duyarlılığını göstermek adına büyük bir öneme sahiptir.

Money Bonus ve Money Kart Sahiplerine Özel İndirimler

Migros, müşterilerini sevindirecek bir dizi avantajlı kampanya ile alışveriş yapmaya davet ediyor. 18 Ocak itibariyle başlayan bu kampanya, Money Bonus ve Money Kart ile yapılan alışverişlerde geçerli olacak. Migros, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, kırmızı et ürünlerinden domates salçasına, kuru fasulyeden ayçiçek yağına, undan sucuğa, soğuk çaydan peçeteye, kağıt havludan çamaşır suyuna, soğandan patatese kadar birçok üründe özel indirimler vatandaşları bekliyor.

2023/09/17/aycicekkk-001.jpg

Geniş Ürün Yelpazesiyle Avantajlı Alışveriş

Bu kampanya, müşterilere geniş bir ürün yelpazesi içinde avantajlı alışveriş fırsatları sunarken aynı zamanda Money Bonus ve Money Kart kullanıcılarına ek indirim imkanı sağlıyor. Kampanya detayları ve güncel indirimler için Migros’un resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları takip edilebilir. Tüketicilere hem bütçe dostu alışveriş yapma hem de çeşitli ürünlerde avantajlı fiyatlarla buluşma fırsatı sunan Migros, müşteri memnuniyetini ön planda tutmaya devam ediyor.

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Gündem
Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Depara Kalktı! Benzin Litresi 39 Motorin ise 45 TL Oldu
Akaryakıt Fiyatlarında Motorin ve Benzin Depara Kalktı! Benzin Litresi 39 Motorin ise 45 TL Oldu
Üniversite Öğrencilerine Ekonomik Destek: 1500 TL Ödeme!
Üniversite Öğrencilerine Ekonomik Destek: 1500 TL Ödeme!
Meteoroloji Uyarıyor: Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
Meteoroloji Uyarıyor: Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerinin Maaşlarına Yüzde 49.25 Zamlı Promosyonlar!
SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı Emeklilerinin Maaşlarına Yüzde 49.25 Zamlı Promosyonlar!
İş Bankası Müşterilerine Özel: 7500 TL MaxiPuan Hediye!
İş Bankası Müşterilerine Özel: 7500 TL MaxiPuan Hediye!
İNG Banktan Faizsiz 150.000 TL Borç Kapatma Kredisi Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
İNG Banktan Faizsiz 150.000 TL Borç Kapatma Kredisi Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme