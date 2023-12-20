Migros İndirimleriyle Yıl Sonu Fırsatları Kaçmaz! Yüzde 60'a Varan İndirimler

Migros, indirim kampanyalarıyla alışveriş tutkunlarını cezbetmeye devam ediyor. Ünlü Marketler Zinciri, Aralık ayının son fırsatlarını Migros Sanal Market uygulaması üzerinden duyurarak adından söz ettiriyor. Migros'un yeni kampanyasında sınırsız indirimler sizleri bekliyor. 3 Ocak tarihine kadar geçerli olan bu kampanyada, ayçiçek yağı, kağıt havlu, tuvalet kağıdı, zeytinyağı, süt ve süt ürünleri gibi birçok ürün indirimde.

Migros'ta Aralık Kampanyası Başlıyor: İşte İndirimli Ürünler!

Migros Market, Aralık ayı kampanyalarını sürdürerek tüketicilere büyük indirim fırsatları sunuyor. Ünlü market zincirinin yeni indirim kataloğunda uygun fiyatlarla satışa sunulan birbirinden cazip ürünleri bulabilirsiniz. Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden biri olan Migros, indirimlerini hem Sanal Market uygulaması üzerinden hem de mağazalarda gerçekleştiriyor. Migros'un sepette %35 indirim kampanyasına dahil olan bazı ürünler şunlar:

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 400 G SEPETTE 62,9 TL

İçim Taze Kaşar Peyniri 700 G SEPETTE 169 TL

Yudum Ayçiçek Yağı 1 L SEPETTE 59,9 TL

Nutella Kakaolu Fındık Kreması 750 gr SEPETTE 116,9 TL

Pınar Süt 1 L SEPETTE 34,50 TL

Sütaş Tereyağı 125 G SEPETTE 46 TL

Bahçıvan Süzme Peynir 500 G SEPETTE %20 İNDİRİM 42,50 TL

Gillette Permatik Tek Bıçak 5’Li SEPETTE 59,9 TL

Solo Peçete 100 Yaprak SEPETTE %30 İNDİRİM 34,90 TL

Knorr Tavuk Suyu Tablet Bulyon 120 G SEPETTE 22,90 TL

Coca-Cola 1 L SEPETTE 22 TL

Doritos Taco Mısır Cipsi Süper Boy 121 gr SEPETTE 22,5 TL

Cappy Pulpy Portakallı Meyve Suyu Pet 1 L SEPETTE 23,5 TL

Doritos Nacho Mısır Cipsi Parti Boy 169 gr SEPETTE 29,5 TL

Ruffles Originals Patates Cipsi Parti Boy 150 gr SEPETTE 30,5 TL

Tat Domates Salçası 360 G SEPETTE 30,75 TL

Yayla Kırmızı Mercimek 1 Kg SEPETTE 44,9 TL

Züber Lokma Antep Fıstığı Kaplı Meyve Topu 96 G 37,46 TL

Kalite Tonla Ayçiçek Yağlı Ton Balığı 3*75 G SEPETTE 61,9 TL





Migros'ta Sürpriz İndirimler Sizi Bekliyor

Migros'ta sadece yukarıda belirtilen ürünlerde değil, birçok üründe sürpriz indirimler sizi bekliyor. Migros mağazalarında ve Migros Sanal Market uygulaması üzerinden yapacağınız alışverişlerde indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ancak unutmayın ki indirimli ürünlerden yararlanmak için öncelikle Migros kart sahibi olmanız gerekiyor. Sınırlı sayıda indirime giren ürünleri kaçırmamak için acele edin. Migros'un kampanyası 3 Ocak tarihine kadar geçerli olacak, ancak indirimli ürünler hızla tükeniyor. Bu fırsatları kaçırmamak için hemen alışverişe başlayın!