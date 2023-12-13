Microsoft Xbox Game Pass 1 Yıl Boyunca Ücretsiz Oluyor! İşte Detaylar

Microsoft'un dev oyun platformu Xbox Game Pass, oyunculara müjdeli bir haberle geliyor. Yıllardır geniş oyun koleksiyonu ve aylık abonelik sistemi ile dikkat çeken Game Pass, artık ücretsiz olma yolunda ilerliyor. Detaylara birlikte göz atalım.

Xbox Game Pass: Reklamlı Abonelik Sistemi Geliyor!

Microsoft, Xbox Game Pass'e getireceği reklamlı abonelik sistemi ile oyun tutkunlarına yeni bir deneyim sunmayı hedefliyor. Xbox Mali İşler Direktörü Tim Stuart'ın yaptığı açıklamaya göre, 30 saniyelik reklamlarla iki saat oyun keyfi yaşamak mümkün olacak. Üstelik, eğer yeterli destek sağlanırsa bu hizmet ücretsiz olarak sunulacak.

Ücretsiz Game Pass: İlk Olarak Konsolun Yaygın Olmadığı Bölgelerde!

Öncelikli olarak, konsolun yaygın olmadığı bölgelerde kullanıcılara sunulacak olan ücretsiz Game Pass hizmeti, 30 saniyelik reklamları izleyen oyunculara sunulacak. Microsoft, reklam gelirleri ile bu bölgelerdeki kullanıcılara iki saat boyunca oyunları ücretsiz olarak sunmayı planlıyor. Ancak, şu an için resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, Tim Stuart'ın açıklamaları ücretsiz Xbox Game Pass'in geliştirilmekte olan bir proje olduğunu gösteriyor.

Beklenen Yenilik: Ücretsiz Xbox Game Pass

Xbox Game Pass'in ücretsiz olarak sunulması, birçok oyuncunun beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. Ancak, öncelikle Afrika gibi pazarlara odaklanılacak olması, diğer bölgelerin bir süre daha beklemesi anlamına geliyor. Microsoft'un resmi açıklamayı ne zaman yapacağını hep birlikte göreceğiz.