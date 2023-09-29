Meteoroloji'den Acil Uyarı: İstanbul'da Tehlike Devam Ediyor! Şu İllerde Sarı Alarm!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış, dolu ve sel riski bulunmaktadır.

Türkiye'nin Farklı Bölgeleri İçin Hava Durumu Tahmini

Yapılan analizlere dayanarak, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı bölgeleri genellikle bulutlu olacak. Özellikle Marmara'nın güney ve doğusu, Ege bölgesi, Doğu Akdeniz'in iç kısımları, Karadeniz'in batı ve doğu bölgelerinin iç kesimleri, ve belirtilen şehirlerde sağanak yağış bekleniyor. Ancak ülkenin geri kalan kısımlarında daha açık ve az bulutlu bir hava hakim olacak.

Sağanak Yağışların Etkileneceği Ana Bölgeler

Meteoroloji verilerine göre; Balıkesir, Bursa ve İstanbul'un Anadolu Yakası'nın belirli bölgelerinde, ayrıca Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yağışlar meydana gelebilir.

Hava Sıcaklığında Değişiklikler ve Rüzgar Durumu

Yağışın etkisiyle batı bölgelerinde sıcaklıkta 3 ila 5 derece arasında bir düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgarın yönü ise genellikle kuzeyden eserken, güney bölgelerinde güneyli yönlerden esmesi bekleniyor. Özellikle Doğu Akdeniz'de rüzgarın hızının 40-60 km/saat arasında olması tahmin ediliyor.

İstanbul'da Kuvvetli Yağış Uyarısı

CNN TÜRK'ten Prof. Dr. Orhan Şen, Batı Karadeniz ve İstanbul'da kuvvetli yağışların devam edeceğini belirtti. Özellikle İstanbul Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik ve Tuzla bölgelerinde sabah saatlerinde kuvvetli yağışların etkili olacağını, ancak öğleden sonra etkisinin azalacağını vurguladı. Ayrıca cumartesi günü Batı Karadeniz'de yağışların süreceğini, pazar günü ise belirtilen şehirlerde yağışın kuvvetli olabileceğini ekledi.

Pazartesi İçin Özel Uyarı

Prof. Dr. Şen, pazartesi günü için Doğu Karadeniz bölgesine özellikle dikkat çekti. Ordu'dan Artvin'e kadar olan bölgelerde sel ve taşkın riskinin oldukça yüksek olduğunu, bu riskin Rize ve Artvin için daha da artabileceğini belirtti.

Sarı Alarm

Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce illeri için özel olarak sarı alarm verildi. Bu bölgelerde hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bu verilere göre hafta sonu için tüm Türkiye'de hava koşullarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmakta fayda var.

5 Günlük Hava Tahmini