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Meteoroloji Uzmanlarının Dilinde Tüy Bitti! Sağanak Yağış ve Fırtınalı Havalar Kapıda

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Meteoroloji Uzmanlarının Dilinde Tüy Bitti! Sağanak Yağış ve Fırtınalı Havalar Kapıda
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, Türkiye genelinde hava koşulları çeşitlilik gösteriyor. Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Van ve Ağrı illerinde yoğun yağışlar beklenirken, batı ve güney bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ayrıca, İstanbul'da sağanak yağış uyarısı yapıldı. Vatandaşlar, hava durumu uyarılarını takip etmelidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 18 Eylül hava durumu raporuna göre, Türkiye genelindeki hava koşulları ayrıntılı bir şekilde değerlendirildi. Bu rapora göre, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Van ve Ağrı gibi illerde kuvvetli yağışlar beklenirken, genel olarak hava sıcaklıklarında büyük bir değişiklik öngörülmüyor. Batı ve güney kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın sıcaklıklar bekleniyor.

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Hava durumu özetlemesi şu şekildedir:

Kuzey ve Doğu Kesimler: Parçalı yer yer çok bulutlu, Rize, Artvin, Ardahan ve Kars çevresi ile Van'ın kuzey ve doğusu, Ağrı'nın güney ilçelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Bu bölgelerde yağışlar kuvvetli olabilir.

Diğer Bölgeler: Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava tahmin ediliyor.

Rüzgarlar: Genellikle kuzeyli rüzgarlar hüküm sürecek. Doğu Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde ise güneyli rüzgarlar hafif ila orta kuvvette esecek. Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de ise kuvvetli rüzgarlar (40-60 km/saat) bekleniyor.

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Özel Uyarılar:

  • Rize çevresi ile Artvin'in kuzey ilçelerinde kuvvetli yağışlar olabilir. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgililer bu bölgelerde oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalı ve gerekli tedbirleri almalıdır.

  • Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bu bölgelerde olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmaları önemlidir.

Bölgesel Hava Durumu:

MARMARA Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, rüzgarlar kuzeyden kuvvetli.

EDİRNE: Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ: Parçalı ve az bulutlu.

SAKARYA: Parçalı ve az bulutlu.

EGE Bölgesi: Az bulutlu ve açık, kıyılarda kuzeyden kuvvetli rüzgarlar.

A.KARAHİSAR: Az bulutlu ve açık.

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DENİZLİ: Az bulutlu ve açık.

İZMİR: Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: Az bulutlu ve açık.

AKDENİZ Bölgesi: Az bulutlu ve açık.

ADANA: Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: Az bulutlu ve açık.

HATAY: Az bulutlu ve açık.

MERSİN: Az bulutlu ve açık.

İÇ ANADOLU Bölgesi: Az bulutlu ve açık.

ANKARA: Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: Az bulutlu ve açık.

KONYA: Az bulutlu ve açık.

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SİVAS: Az bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu, kıyılarda kuzeyden kuvvetli rüzgarlar.

BOLU: Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: Parçalı ve az bulutlu.

ZONGULDAK: Parçalı ve az bulutlu.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi: Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevresi ile Trabzon'un iç ve doğu kesimlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

AMASYA: Parçalı bulutlu.

SAMSUN: Parçalı yer yer çok bulutlu.

TOKAT: Parçalı bulutlu.

TRABZON: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerde aralıklı sağanak yağışlar.

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DOĞU ANADOLU Bölgesi: Parçalı bulutlu, doğu kesimlerde yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars çevresi ve Ağrı'nın güneyi ile Van'ın kuzey ve doğusunda yerel sağanak yağışlar.

ERZURUM: Parçalı, yer yer çok bulutlu.

KARS: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak yağışlar.

MALATYA: Parçalı ve az bulutlu.

VAN: Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevrelerinde yerel sağanak yağışlar.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi: Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: Az bulutlu ve açık.

SİİRT: Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: Az bulutlu ve açık.

Hava durumu raporuna göre, ülke genelinde farklı hava koşulları hakim olacak. Vatandaşlar, bu tahminlere dikkat ederek gereken önlemleri almalı ve hava durumu güncellemelerini takip etmelidirler.

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