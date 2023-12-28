Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek
Rize ve Artvin çevresinde önemli yağışlar bekleniyor. Bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar da görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanabilir.
Hava Sıcaklığı Değişiklikleri
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.
Rüzgar Durumu
Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.
Kuvvetli Yağış Uyarısı ve Tedbirler
Kuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara Bölgesi
Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.
- Edirne: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
- İstanbul: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
- Kırklareli: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
- Kocaeli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu
Ege Bölgesi
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.
- Afyonkarahisar: 10°C, Az bulutlu ve açık
- Denizli: 15°C, Az bulutlu ve açık
- İzmir: 17°C, Az bulutlu ve açık
- Manisa: 13°C, Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.
- Adana: 23°C, Az bulutlu ve açık
- Antalya: 25°C, Az bulutlu ve açık
- Hatay: 17°C, Az bulutlu ve açık
- Mersin: 21°C, Az bulutlu ve açık
Bu detaylı hava durumu tahmini ile günlük aktivitelerinizi planlarken dikkate almanız önemlidir. Unutmayın, hava durumu koşulları yerel olarak değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.