  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek

Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek

Yayınlanma:
Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek
Rize, Artvin ve Ardahan çevresinde kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağmur, sağanak ve karla karışık yağmur şeklinde olacak. Hava sıcaklığında büyük değişiklik olmamakla birlikte, yer yer pus ve sis görülebilir. Tedbirli olun! Detaylı hava durumu bilgisi için makalemizi okuyun.

Rize ve Artvin çevresinde önemli yağışlar bekleniyor. Bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar da görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanabilir.

Hava Sıcaklığı Değişiklikleri

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

2023/10/15/karr.jpg

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı ve Tedbirler

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

  • Edirne: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
  • İstanbul: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Kırklareli: 14°C, Parçalı ve az bulutlu
  • Kocaeli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu

2023/11/05/karrr.jpg

Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.

  • Afyonkarahisar: 10°C, Az bulutlu ve açık
  • Denizli: 15°C, Az bulutlu ve açık
  • İzmir: 17°C, Az bulutlu ve açık
  • Manisa: 13°C, Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.

  • Adana: 23°C, Az bulutlu ve açık
  • Antalya: 25°C, Az bulutlu ve açık
  • Hatay: 17°C, Az bulutlu ve açık
  • Mersin: 21°C, Az bulutlu ve açık

Bu detaylı hava durumu tahmini ile günlük aktivitelerinizi planlarken dikkate almanız önemlidir. Unutmayın, hava durumu koşulları yerel olarak değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam
Sosyal Yardım Ödemelerine 2024 Zam Oranı Netleşti! Evde Bakım Ödemelerine Yüzde Yüz Zam
Ziraat Bankası: Anında Onaylı 14.000 TL Nakit Kredi Kampanyasıyla Finansal Rahatlık
Ziraat Bankası: Anında Onaylı 14.000 TL Nakit Kredi Kampanyasıyla Finansal Rahatlık
Halkbank'tan Dar Gelirli Ailelere 15.550 TL Yeni Yıl Ödemesi! Yarın Sabah Hesaplara Yatmaya Başlıyor
Halkbank'tan Dar Gelirli Ailelere 15.550 TL Yeni Yıl Ödemesi! Yarın Sabah Hesaplara Yatmaya Başlıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Herkese Yarın Sabah Hesaplara 12.550 TL Yatacak! İşte Detaylar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Herkese Yarın Sabah Hesaplara 12.550 TL Yatacak! İşte Detaylar...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması: Yüzde 49 Zamla 17.002 TL Oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika Asgari Ücret Açıklaması: Yüzde 49 Zamla 17.002 TL Oldu!
Emekli Maaşı Promosyonları 2024: Hangi Banka En Yüksek Promosyonu Sunuyor?
Emekli Maaşı Promosyonları 2024: Hangi Banka En Yüksek Promosyonu Sunuyor?
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme