Meteoroloji Uzmanlarından Yılın Son Kar Uyarısı Peş Peşe Geldi! Yeni Yılda O İller Beyaza Bürünecek

Rize ve Artvin çevresinde önemli yağışlar bekleniyor. Bu yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ancak, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Ardahan çevresinde karla karışık yağmur ve kar da görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde ise iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi yaşanabilir.

Hava Sıcaklığı Değişiklikleri

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tahmin ediliyor.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

Kuvvetli Yağış Uyarısı ve Tedbirler

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, bu illerin 600-800 metre üzeri rakımlı yerlerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar beklendiğinden olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görülebilir.

Edirne: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

İstanbul: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Kırklareli: 14°C, Parçalı ve az bulutlu

Kocaeli: 15°C, Parçalı ve az bulutlu





Ege Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.

Afyonkarahisar: 10°C, Az bulutlu ve açık

Denizli: 15°C, Az bulutlu ve açık

İzmir: 17°C, Az bulutlu ve açık

Manisa: 13°C, Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis olabilir.

Adana: 23°C, Az bulutlu ve açık

Antalya: 25°C, Az bulutlu ve açık

Hatay: 17°C, Az bulutlu ve açık

Mersin: 21°C, Az bulutlu ve açık

Bu detaylı hava durumu tahmini ile günlük aktivitelerinizi planlarken dikkate almanız önemlidir. Unutmayın, hava durumu koşulları yerel olarak değişebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.