Meteoroloji Uzmanlarından Türkiye Geneline Kar Fırtınası Uyarısı! Yeni Yıla Bembeyaz Gireceğiz

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en son hava durumu raporunu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'dan vatandaşlar, 'Ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını arıyor. MGM'nin güncel verilerine dayanarak uzmanlardan gelen uyarılara göre, hava durumuyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Soğuk Hava ve Kar Uyarısı: Prof. Dr. Orhan Şen'den Kritik Bilgiler

Yüksek kesimlerdeki bölgeler, hava sıcaklığının düşmesiyle beyaza büründü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu planı yapanlara önemli bir uyarıda bulundu. Şiddetli kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, yağışların 3-4 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.





Hafta Sonu Planı Yapanları Bekleyen Durum

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerle, "Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve iç Anadolu'nun güney ve doğusunda kar bekleniyor" dedi.

MGM'den 56 İl İçin Alarm: Hava Durumu Detayları

MGM, hafta başında batı bölgelerden doğuya doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının 56 ilde yağışa neden olacağını bildirdi. Yağışların, doğu illerinde yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur şeklinde, diğer bölgelerde ise sağanak yağmur şeklinde olacağı ifade edildi.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Edirne: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

Kocaeli: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu





Ege Bölgesi Hava Durumu

Afyonkarahisar: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

Denizli: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

İzmir: °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Manisa: °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Adana: °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Antalya: °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

Hatay: °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

Mersin: °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Ankara: °C, 8°C Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Çankırı: °C, 11°C Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Eskişehir: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu

Konya: °C, 8°C Parçalı, çok bulutlu





Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Bolu: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Düzce: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sonra aralıklı yağmurlu

Kastamonu: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Zonguldak: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Amasya: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Samsun: °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Tokat: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Trabzon: °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Erzurum: °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Kars: °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

Malatya: °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Van: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı





Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Diyarbakır: °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Gaziantep: °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Mardin: °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Siirt: °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu detaylı hava durumu raporu ile hava koşullarına dair güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Unutmayın ki hava durumu koşulları değişkenlik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.