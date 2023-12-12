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Meteoroloji Uzmanlarından Türkiye Geneline Kar Fırtınası Uyarısı! Yeni Yıla Bembeyaz Gireceğiz

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Meteoroloji Uzmanlarından Türkiye Geneline Kar Fırtınası Uyarısı! Yeni Yıla Bembeyaz Gireceğiz
Türkiye genelinde kar beklenen hafta sonu için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu raporu! Prof. Dr. Orhan Şen'in uyarılarıyla dikkat çeken rapor, 56 il için detaylı bilgiler içeriyor. Doğu bölgelerde kar, diğer bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu planlarınızı güncel hava durumu ile şekillendirin!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, en son hava durumu raporunu resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Türkiye genelinde, özellikle İstanbul'dan vatandaşlar, 'Ne zaman kar yağacak?' sorusunun cevabını arıyor. MGM'nin güncel verilerine dayanarak uzmanlardan gelen uyarılara göre, hava durumuyla ilgili dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

Soğuk Hava ve Kar Uyarısı: Prof. Dr. Orhan Şen'den Kritik Bilgiler

Yüksek kesimlerdeki bölgeler, hava sıcaklığının düşmesiyle beyaza büründü. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hafta sonu planı yapanlara önemli bir uyarıda bulundu. Şiddetli kar yağışının etkili olacağını belirten Şen, yağışların 3-4 gün boyunca devam edeceğini açıkladı.

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Hafta Sonu Planı Yapanları Bekleyen Durum

Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya hesabında paylaştığı bilgilerle, "Hafta sonu gelecek soğuk ve yağışlı hava 3-4 günlük. Pazartesi doğuda ve iç Anadolu'nun güney ve doğusunda kar bekleniyor" dedi.

MGM'den 56 İl İçin Alarm: Hava Durumu Detayları

MGM, hafta başında batı bölgelerden doğuya doğru ilerleyen soğuk hava dalgasının 56 ilde yağışa neden olacağını bildirdi. Yağışların, doğu illerinde yüksek kesimlerde kar veya karla karışık yağmur şeklinde, diğer bölgelerde ise sağanak yağmur şeklinde olacağı ifade edildi.

Marmara Bölgesi Hava Durumu

  • Edirne: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İstanbul: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Kırklareli: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Kocaeli: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu

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Ege Bölgesi Hava Durumu

  • Afyonkarahisar: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Denizli: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu
  • İzmir: °C, 15°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; bugün (Salı) yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
  • Manisa: °C, 12°C Parçalı, yer yer çok bulutlu; bugün (Salı) batısı yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Adana: °C, 17°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • Antalya: °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Hatay: °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
  • Mersin: °C, 18°C Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Ankara: °C, 8°C Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Çankırı: °C, 11°C Parçalı, çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Eskişehir: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu
  • Konya: °C, 8°C Parçalı, çok bulutlu

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Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Bolu: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Düzce: °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, sonra aralıklı yağmurlu
  • Kastamonu: °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
  • Zonguldak: °C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

  • Amasya: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Samsun: °C, 14°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Tokat: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
  • Trabzon: °C, 16°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Erzurum: °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Kars: °C, 6°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
  • Malatya: °C, 11°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Van: °C, 10°C Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

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Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

  • Diyarbakır: °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Gaziantep: °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Mardin: °C, 13°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
  • Siirt: °C, 14°C Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

Bu detaylı hava durumu raporu ile hava koşullarına dair güncel bilgilere sahip olabilirsiniz. Unutmayın ki hava durumu koşulları değişkenlik gösterebilir, bu nedenle güncel bilgileri takip etmek önemlidir.

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