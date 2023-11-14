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Meteoroloji Uzmanlarından Son Gün Uyarısı! Fırtına ve Sağanak Yağışlar Başlıyor

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Meteoroloji Uzmanlarından Son Gün Uyarısı! Fırtına ve Sağanak Yağışlar Başlıyor
Türkiye genelinde hava durumu değerlendirmesi: Yarın Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize'de kuvvetli yağışlar beklenirken, MGM kuvvetli yağış ve rüzgar uyarıları yapmaktadır. Özellikle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Rüzgarın Karadeniz bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Detaylı tahminler için inceleyin.

Son yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Trakya ile Çanakkale dışında kalan bölgelerde ise aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar tahmin edilmektedir.

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Bölgelere Göre Hava Durumu

  1. Karadeniz Bölgesi:

    • Yarın Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir.
    • Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar görülebilir.

  2. İç ve Doğu Kesimler:

    • Hava sıcaklığının bu bölgelerde azalması öngörülmektedir.
    • Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde özellikle yarın kuvvetli yağışlar beklenmektedir.

  3. Trakya Bölgesi:

    • Trakya'da hava sıcaklığının bir miktar artması beklenirken, genel olarak önemli bir değişiklik beklenmemektedir

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Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan esmesi beklenirken, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlere dönebileceği ve hafif, ara sıra orta kuvvette olabileceği tahmin edilmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülmektedir.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarılarda bulunmaktadır.

  1. Kuvvetli Yağış Uyarıları:

    • Yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar beklenmektedir.
    • Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

  2. Kuvvetli Rüzgar Uyarıları:

    • Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) beklenmektedir.
    • Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.

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İşte Son Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan illerde sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir.

  • Edirne: Parçalı ve çok bulutlu, 5°C ile 19°C arası sıcaklık.

  • İstanbul: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı, 9°C ile 17°C arası sıcaklık.

  • Kocaeli: Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak yağışlı, 10°C ile 19°C arası sıcaklık.

  • Tekirdağ: Parçalı ve çok bulutlu, 8°C ile 18°C arası sıcaklık.

Kaynak:Haber Kaynağı

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