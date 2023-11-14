Meteoroloji Uzmanlarından Son Gün Uyarısı! Fırtına ve Sağanak Yağışlar Başlıyor

Son yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Trakya ile Çanakkale dışında kalan bölgelerde ise aralıklı sağanak yağışlar ve yer yer gök gürültülü sağanaklar tahmin edilmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Karadeniz Bölgesi: Yarın Ordu, Giresun, Trabzon, ve Rize çevrelerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir.

Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar görülebilir. İç ve Doğu Kesimler: Hava sıcaklığının bu bölgelerde azalması öngörülmektedir.

Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde özellikle yarın kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Trakya Bölgesi: Trakya'da hava sıcaklığının bir miktar artması beklenirken, genel olarak önemli bir değişiklik beklenmemektedir





Rüzgar Durumu

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatıdan esmesi beklenirken, gece saatlerinde kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlere dönebileceği ve hafif, ara sıra orta kuvvette olabileceği tahmin edilmektedir. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği öngörülmektedir.

Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), kuvvetli yağış ve rüzgar için uyarılarda bulunmaktadır.

Kuvvetli Yağış Uyarıları: Yarın Ordu, Giresun, Malatya, Tunceli, Erzurum, Kars, Bingöl ve Muş çevrelerinde öğle saatlerinden itibaren kuvvetli yağışlar beklenmektedir.

Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Kuvvetli Rüzgar Uyarıları: Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yarın Orta Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) beklenmektedir.

Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunmalıdır.





İşte Son Hava Durumu Tahminleri

Marmara Bölgesi

Çok bulutlu bir hava beklenirken, akşam ve gece saatlerinde Trakya ile Çanakkale dışında kalan illerde sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Özellikle Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde akşam saatlerinde kuvvetli yağışlar beklenmektedir.