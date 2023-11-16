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Meteoroloji Uzmanlarından O Şehirlere Peş Peşe Fırtına ve Sel Uyarısı! Tarih Verildi Önleminizi Alın

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Meteoroloji Uzmanlarından O Şehirlere Peş Peşe Fırtına ve Sel Uyarısı! Tarih Verildi Önleminizi Alın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bu değerlendirme ve uyarılar doğrultusunda, halkımızın hava durumu değişikliklerine karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları önemlidir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Türkiye genelinde hava durumu çok bulutlu ve yağışlı olacak. Bu tahmin, özellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesini içeriyor. Yağışların Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde lokal olarak güçlü olması bekleniyor.

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Sıcaklık Değişiklikleri

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Genel olarak ülkemizde mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar, bazı bölgelerde farklılık göstermeyecek.

Yağış ve Olumsuzluklar İçin Uyarı

Yağışların etkili olacağı Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bursa, Osmaniye, Ordu, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Batman çevrelerinde ani sel, su baskını, kıyılarda yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önemlidir.

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Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklenen rüzgar nedeniyle olumsuz durumlarla karşılaşmamak adına dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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