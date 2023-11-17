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Meteoroloji Uzmanlarından O İllere Fırtına ve Sel Uyarısı Peş Peşe Geldi!

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Meteoroloji Uzmanlarından O İllere Fırtına ve Sel Uyarısı Peş Peşe Geldi!
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde güçlü rüzgar ve fırtına bekleniyor. 18-19 Kasım tarihlerinde etkili olacak bu hava koşullarına karşı çatı güvenliğinizi kontrol edin, ağaçlarınızı güvenli bir şekilde düzenleyin ve seyahat planlarınızı gözden geçirin.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, 18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri için önemli bir uyarıda bulundu. İşte detaylar:

Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Beklentisi

Erzincan, Bayburt ve Erzurum çevrelerinde yaşanacak olan kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı dikkatli olunması önemlidir.

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Hava Durumu Tahmini

18.11.2023 Cumartesi ve 19.11.2023 Pazar günleri, Erzurum, Erzincan ve Bayburt çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) etkisi beklenmektedir. Yer yer ise tam fırtına (90-110 km/saat) şeklinde esmesi muhtemeldir.

Olumsuzluklara Karşı Tedbirli Olun

Meteoroloji yetkilileri, bu şiddetli hava koşullarının çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara neden olabileceği konusunda uyardı. Bu nedenle, vatandaşların bu dönemde ihtiyatlı ve tedbirli olmaları büyük önem taşımaktadır.

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Güvenliğiniz İçin Öneriler

  • Çatılarınızı düzenli olarak kontrol edin ve güçlü rüzgarlara karşı dayanıklı hale getirin.
  • Ağaçlarınızın çevresinde bulunan nesneleri güvenli bir yere yerleştirin.
  • Seyahat planlarınızı gözden geçirin ve mümkünse erteleyin.
  • Isınma sistemlerinizi düzenli olarak kontrol ederek soba ve baca gazı sızıntılarına karşı önlem alın.

Bu önlemler, olası olumsuzluklara karşı güvenliğinizi sağlamak adına önemlidir. Meteoroloji uyarılarını dikkate alarak, bu hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak herkes için önemli bir sorumluluktur.

Kaynak:Haber Kaynağı

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