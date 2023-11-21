Meteoroloji Uzmanlarından O İller Tek Tek SMS ile Uyarıldı! Tam 1 Metre Kar Düşecek

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

Detaylar:

Yağış Türleri: Genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak.

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Iğdır, Ağrı, Muş, Kastamonu ve Sinop kıyılarında kuvvetli, Doğu Karadeniz'in doğusu, Ardahan, Bitlis, Şırnak ve Hakkâri çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklık Değişimleri: Doğu Anadolu'nun doğusunda 2 ila 8 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde ise 2 ila 6 derece artacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Uyarısı:

Yağışların etkili olacağı bölgelerde ani sel, yerel su baskını, taşkın, görüş mesafesinde azalma, trafikte aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı:

Rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'in doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuz durumlara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bölgelerimize Göre Hava Durumu:

Marmara Bölgesi:

Parçalı ve Çok Bulutlu: Genel olarak parçalı ve zamanla güneybatısının çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinden itibaren Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yer yer sağanak yağış görülebilir.

Ege Bölgesi:

Parçalı ve Az Bulutlu: Genellikle parçalı ve az bulutlu olacak. Ancak akşam saatlerinden itibaren Kıyı Ege'de (İzmir, Muğla, Kuzey Ege kıyıları ve Aydın'ın kıyı kesimleri) aralıklı sağanak yağışlar bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerinden sonra Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.





İç Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve Az Bulutlu: Genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadiselerinin görülebileceği tahmin ediliyor.

Batı Karadeniz Bölgesi:

Parçalı ve Yer Yer Çok Bulutlu: Parçalı yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde Sinop'un iç kesimlerinde yağmurlu geçişler yaşanabilir.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Çok Bulutlu: Genellikle çok bulutlu bir hava bekleniyor. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinde yağışlı bir hava hakim olacak. Rüzgarın bu bölgelerde kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak esmesi öngörülüyor.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve Çok Bulutlu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda yağışlı geçişler yaşanabilir. Sabah saatlerinde Hakkari ve Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Parçalı ve Az Bulutlu: Genellikle parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Doğusunun yer yer çok bulutlu olacağı sabah saatlerinde Siirt çevrelerinde yağışlı geçişler yaşanabilir.





Meteorolojik Uyarılar:

Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarılar:

Meteoroloji bazı illere sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:

Artvin

Hakkari

Van

Bitlis

Rize

Şırnak

Pazar Günü İstanbul'a Kar Geliyor:

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre hafta sonu kış mevsimi kendini iyiden iyiye gösterecek. Pazar günü İstanbul da dahil olmak üzere Marmara Bölgesi'nde kar yağışı etkili olacak.