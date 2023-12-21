Meteoroloji Uzmanlarından O İller İçin Kar ve Fırtına Bekleniyor! Önleminizi Hemen Alın

İstanbul'da cuma günü başlayacak olan sağanak yağışlarla birlikte, şehir bir kez daha soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Bu uzun yağışlarla birlikte artan baraj doluluk oranları, İstanbul halkını kar yağışıyla buluşturmanın sinyallerini veriyor.

Barajlardaki Yükselen Doluluk Oranları

Uzun süren yağışlar, İstanbul'un barajlarında ciddi bir doluluk artışına neden oldu. Şu an itibariyle doluluk oranı yüzde 50'yi aşmış durumda. Bu durum, kar yağışının habercisi olarak yorumlanıyor. İstanbul'da yaşayanlar, uzun bir aradan sonra kar manzaralarına şahit olmanın heyecanını yaşıyor.

Meteoroloji Uzmanından Müjdeli Haber

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara kar müjdesini iletti. Ökten, harita üzerinde yaptığı analizle ilgili olarak "Şu görüntü beni son 7 yıldır en heyecanlandıran görüntü..." notunu düştü. İstanbul'da yaşayanlara kar yağışı için hazırlıklı olmaları çağrısında bulunan Ökten, "Arkadaşlar, önümüzde büyük bir karlı sistem var. Kemerleri bağlayın..." ifadeleriyle kar yağışının yaklaştığını duyurdu.

İstanbullulara Kar Yağışı İçin Uyarı

Ökten'in müjdeli haberinin ardından İstanbul'da kar yağışı beklentisi arttı. Meteoroloji uzmanının uyarılarına kulak veren İstanbullular, kışa hazırlıklı bir şekilde girmenin planlarını yapıyor. Kar yağışının getireceği güzellikleri bekleyen şehir sakinleri, sosyal medyada paylaştıkları kar manzaralarıyla birbirleriyle yarışıyor.