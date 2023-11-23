Meteoroloji Uzmanlarından O İl ve İlçelere Hafta Boyu Kar Uyarısı! Tarih Verildi Önleminizi Hemen Alın

Geçtiğimiz hafta sonu, İstanbul'da meydana gelen ani sıcaklık düşüşü, şehri kasım ayında karla buluşturdu. Bu önemli atmosferik değişiklik, mevsim normallerine dönse de, önümüzdeki günlerde yeni bir hava dalgasıyla karşılaşabiliriz. Özellikle hafta sonu için dikkat çekici hava olayları bekleniyor!

İstanbul Valisi Davut Gül Uyarıyor: Pazar Günü Kar Yağışı Geliyor!

Hafta sonu İstanbul'da yaşanan sıcaklık düşüşü devam ediyor. İstanbul Valisi Davut Gül, Pazar günü kar yağışının beklendiğini ve gerekli önlemlerin alındığını açıkladı.

Meteoroloji Uyarıyor: Yağışlı Günler Kapıda!

Meteoroloji'nin günlük hava durumu değerlendirmesine göre, ülkemizin genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Özellikle Marmara, Kuzey Ege ve Karadeniz ile Ardahan ve Çankırı çevrelerinde sağanak yağışlar görülecek. Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey ilçelerinde ise kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların 1400 metrenin üzerindeki yüksek kesimlerde yoğun kar yağışına dönüşeceği tahmin ediliyor.

Hava Durumu Uzmanı Kerem Ökten'den İkinci Dalga Uyarısı!

Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda halkı bilgilendirdi:

Cumartesi günü ülkemize yeni bir hava cephesi sistemi yaklaşıyor. Özellikle Pazar günü, ülke genelinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Salı günü ikinci bir hava cephesi sistemi gelerek yağışları artıracak. Yağışlar, birçok bölgede etkili olacak.

Dikkat! Pazar günü ülkemizde geniş bir alanda fırtına bekleniyor. İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirler etkilenecek, özellikle Batı Karadeniz ve İç Anadolu'da risk yüksek.

Kuvvetli yağışlarla birlikte, kar yağışı nedeniyle birçok yerde ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.





Yukarıda belirtilen hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olmak ve gerekli tedbirleri almak, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem almanın en etkili yolu olacaktır. Hafta sonu planlarınızı yapmadan önce güncel hava durumu raporlarını kontrol etmeyi unutmayın!