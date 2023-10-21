Meteoroloji Uzmanlarından O 16 İl Kırmızı Kodlu Uyarı İle Uyarıldı! Sağanak ve Fırtına Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları önemli değişikliklere gebe. Günlük hava raporlarına göre, önemli bölgelerdeki hava durumu aşağıdaki şekildedir:

Hava Sıcaklıkları Artıyor

Hava sıcaklıkları yavaşça artıyor. Doğu bölgelerinde mevsim normallerine yakın bir hava beklenirken, diğer bölgelerde sıcaklık normallerinin 3-6 derece üzerine çıkabilir. Bu nedenle, hava durumuna uygun giyinmekte fayda var.

Rüzgar Durumu

Rüzgarın hızı da değişiyor. Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif eserken, Marmara bölgesinde güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Rüzgar hızına dikkat etmek ve gerekli tedbirleri almak önemlidir.

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bazı şehirlerin güncel hava durumu tahminleri:

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.

Ege Bölgesi

Ege bölgesinde, parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis olabilir. İşte bazı Ege bölgesi şehirlerinin güncel hava durumu tahminleri.

Afyonkarahisar: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C.

Denizli: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Manisa: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bazı Akdeniz bölgesi şehirlerinin güncel hava durumu tahminleri:

Adana: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Antalya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.

Hatay: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Mersin: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Gece Hava Durumu

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde de hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bazı İç Anadolu bölgesi şehirlerinin güncel hava durumu tahminleri:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Çankırı: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C.

Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.

Konya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23°C.





Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz bölgesinde, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bazı Batı Karadeniz bölgesi şehirlerinin güncel hava durumu tahminleri:

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.

Düzce: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.

Sabahın İlk Işıkları





Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde, hava parçalı ve az bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. İşte bazı Orta ve Doğu Karadeniz bölgesi şehirlerinin güncel hava durumu tahminleri: