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Meteoroloji Uzmanlarından Kış Uyarısı: La Nina Türkiye'yi Donduracak!

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Meteoroloji Uzmanlarından Kış Uyarısı: La Nina Türkiye'yi Donduracak!
Türkiye, 2023 yazında tarihindeki en sıcak günleri deneyimledi. Tarihe damga vuran bu yaz, birçok sıcaklık rekoruna ev sahipliği yaptı. Bu sıcak yazın ardından, meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, La Nina etkisiyle kış mevsimi kapımıza dayandı.

Türkiye, 2023 yazında tarihindeki en sıcak günleri deneyimledi. Tarihe damga vuran bu yaz, birçok sıcaklık rekoruna ev sahipliği yaptı. Bu sıcak yazın ardından, meteoroloji uzmanlarının uyarılarına göre, La Nina etkisiyle kış mevsimi kapımıza dayandı.

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Kışın Sert Yüzü Yaklaşıyor: Kasımda Dondurucu Soğuklar Geliyor

Kasım ayının gelmesiyle beraber kışın soğuk yüzünü hissetmeye başlayacağız. Uzmanlar, yazın aşırı sıcaklıklarını yaşatan El-Nino'nun yerini, kasımda La-Nina'nın alacağını ifade ediyorlar. Bu değişimin Türkiye'de sert soğuklara ve yoğun kar yağışlarına neden olması bekleniyor.

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La Nina Kışı Ne Anlama Geliyor?

La Nina, Pasifik Okyanusu'ndaki ekvatoral sıcaklık değişikliklerinden kaynaklanan bir hava durumu fenomenidir. Bu dönemde, Pasifik Okyanusu'nun doğu ekvator kısmında deniz yüzey sıcaklığı normalden 3–5 °C daha düşük seviyelere inebilir. La Nina'nın etkisinin belirginleşmesi genellikle birkaç ay sürebilir.

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La Nina'nın Türkiye Üzerindeki Etkileri

La Nina, doğrudan Türkiye'nin hava durumu üzerinde bir etki oluşturmasa da, Pasifik'teki basınç sistemleri üzerindeki etkileri Türkiye'nin hava koşullarını dolaylı olarak etkileyebilir. Pasifik'teki bu değişiklikler, Türkiye'nin kış şartlarının daha sert geçmesine yol açabilir.

2023 yılı Türkiye için oldukça sıcak bir yaz mevsimi yaşattı. Meteoroloji uzmanlarına göre bu sıcak yazın ardından La Nina'nın etkisiyle oldukça soğuk ve kar yağışlı bir kış mevsimi bizi bekliyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

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