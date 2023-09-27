Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Önleminizi Alın Fırtına Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu tahminleri güncellendi. İşte 27 Eylül 2023 Türkiye hava durumu raporu:

MARMARA Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve Çok Bulutlu, Yerel Sağanaklar

Marmara Bölgesi, parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek. Güney ve batı bölgelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Rüzgar, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.

Edirne: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 30°C.

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 30°C. İstanbul: Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27°C.

Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27°C. Kırklareli: Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27°C.

Parçalı bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 27°C. Sakarya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

EGE Bölgesi Hava Durumu

Parçalı Bulutlu, İç Ege'de Sağanaklar

Ege Bölgesi, parçalı bulutlu bir gün geçirecek. İç Ege Bölgesi'nde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor. Rüzgar, bölgenin kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.

Aydın-Karahisar: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 29°C.

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 29°C. Denizli: Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 31°C.

Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 31°C. İzmir: Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Parçalı bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C. Muğla: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

AKDENİZ Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve Az Bulutlu, Yerel Sağanaklar

Akdeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak. Isparta ve Burdur çevreleri ile Doğu Akdeniz'in toroslar mevkiinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 32°C.

Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 32°C. Antalya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C. Hatay: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C. Mersin: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 31°C.





İÇ ANADOLU Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve Az Bulutlu, Yerel Sağanaklar

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Eskişehir çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar olasıdır.

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. Eskişehir: Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 29°C.

Parçalı ve az bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 29°C. Konya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C. Sivas: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C.

BATI KARADENİZ Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve Az Bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Bolu: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. Sinop: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C. Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23°C.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi Hava Durumu





Parçalı Bulutlu, Yerel Sağanaklar

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak. Trabzon ve Rize çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar olabilir.

Amasya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. Samsun: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C. Tokat: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, en yüksek sıcaklık 24°C.

DOĞU ANADOLU Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve Az Bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C. Kars: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 21°C. Malatya: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C.

Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 32°C. Van: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi Hava Durumu





Az Bulutlu ve Açık

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C.

Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 35°C. Gaziantep: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 34°C. Siirt: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 34°C.

Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 34°C. Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 36°C.

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgar genellikle kuzeyli olacak. Yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor. Marmara ve Kuzey Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgarlar beklenmektedir. Lütfen günlük hava durumu güncellemelerini takip etmeyi unutmayın!