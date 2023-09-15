Meteoroloji Uzmanlarından Kırmızı Kodlu Uyarı! Fırtınalı Havalar Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde hava durumu tahminleri güncellendi. İşte il il güncel hava durumu:

Karadeniz ve İç Kesimler

Yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu bir havada olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu'nun iç kesimleri, Ağrı'nın güneyi ve Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri yerel sağanak yağış ve gök gürültülü sağanaklarla karşılaşabilirler. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava parçalı ve az bulutlu bir şekilde seyredecek. İşte Marmara Bölgesi illerinin hava durumu tahminleri:

Edirne: En düşük sıcaklık 33°C, en yüksek sıcaklık 33°C, parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: En düşük sıcaklık 30°C, en yüksek sıcaklık 30°C, parçalı ve az bulutlu.

Kırklareli: En düşük sıcaklık 31°C, en yüksek sıcaklık 31°C, parçalı ve az bulutlu.

Sakarya: En düşük sıcaklık 31°C, en yüksek sıcaklık 31°C, parçalı ve az bulutlu.





Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde ise hava az bulutlu ve açık bir şekilde devam edecek. İşte Ege Bölgesi illerinin hava durumu tahminleri:

Afyonkarahisar: En düşük sıcaklık 27°C, en yüksek sıcaklık 27°C, az bulutlu ve açık.

Denizli: En düşük sıcaklık 34°C, en yüksek sıcaklık 34°C, az bulutlu ve açık.

İzmir: En düşük sıcaklık 32°C, en yüksek sıcaklık 32°C, az bulutlu ve açık.

Muğla: En düşük sıcaklık 34°C, en yüksek sıcaklık 34°C, az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık bir şekilde seyredecek. İşte Akdeniz Bölgesi illerinin hava durumu tahminleri:

Adana: En düşük sıcaklık 35°C, en yüksek sıcaklık 35°C, az bulutlu ve açık.

Antalya: En düşük sıcaklık 34°C, en yüksek sıcaklık 34°C, az bulutlu ve açık.

Hatay: En düşük sıcaklık 31°C, en yüksek sıcaklık 31°C, az bulutlu ve açık.

Mersin: En düşük sıcaklık 33°C, en yüksek sıcaklık 33°C, az bulutlu ve açık.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık olacak. İşte İç Anadolu Bölgesi illerinin hava durumu tahminleri:

Ankara: En düşük sıcaklık 27°C, en yüksek sıcaklık 27°C, az bulutlu ve açık.

Eskişehir: En düşük sıcaklık 30°C, en yüksek sıcaklık 30°C, az bulutlu ve açık.

Konya: En düşük sıcaklık 27°C, en yüksek sıcaklık 27°C, az bulutlu ve açık.

Sivas: En düşük sıcaklık 25°C, en yüksek sıcaklık 25°C, az bulutlu ve açık.

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde ise hava parçalı bulutlu bir şekilde devam edecek. İşte Batı Karadeniz Bölgesi illerinin hava durumu tahminleri:

Bolu: En düşük sıcaklık 27°C, en yüksek sıcaklık 27°C, az bulutlu.

Kastamonu: En düşük sıcaklık 28°C, en yüksek sıcaklık 28°C, parçalı ve az bulutlu.

Sinop: En düşük sıcaklık 26°C, en yüksek sıcaklık 26°C, parçalı ve az bulutlu.

Zonguldak: En düşük sıcaklık 28°C, en yüksek sıcaklık 28°C, az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu bir şekilde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu'nun iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşabilirler. İşte bölgedeki bazı illerin hava durumu tahminleri:

Amasya: En düşük sıcaklık 28°C, en yüksek sıcaklık 28°C, parçalı bulutlu.

Samsun: En düşük sıcaklık 25°C, en yüksek sıcaklık 25°C, parçalı bulutlu.

Tokat: En düşük sıcaklık 27°C, en yüksek sıcaklık 27°C, parçalı bulutlu.

Trabzon: En düşük sıcaklık 25°C, en yüksek sıcaklık 25°C, parçalı bulutlu, iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

Doğu Anadolu Bölgesi

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu, doğu kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Ağrı'nın güneyi ve Van'ın kuzey ve doğu ilçeleri öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlarla karşılaşabilirler. İşte bölgedeki bazı illerin hava durumu tahminleri:

Erzurum: En düşük sıcaklık 23°C, en yüksek sıcaklık 23°C, parçalı bulutlu.

Kars: En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 22°C, parçalı ve çok bulutlu.

Malatya: En düşük sıcaklık 28°C, en yüksek sıcaklık 28°C, parçalı bulutlu.

Van: En düşük sıcaklık 22°C, en yüksek sıcaklık 22°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu ilçelerde öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise hava açık ve az bulutlu bir şekilde seyredecek. İşte bölgedeki bazı illerin hava durumu tahminleri:

Diyarbakır: En düşük sıcaklık 33°C, en yüksek sıcaklık 33°C, açık ve az bulutlu.

Gaziantep: En düşük sıcaklık 32°C, en yüksek sıcaklık 32°C, açık ve az bulutlu.

Siirt: En düşük sıcaklık 32°C, en yüksek sıcaklık 32°C, açık ve az bulutlu.

Şanlıurfa: En düşük sıcaklık 34°C, en yüksek sıcaklık 34°C, açık ve az bulutlu.

Bu hava durumu tahminleri, MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere dayanmaktadır. Hava durumu değişikliklerine karşı dikkatli olunması önemlidir.