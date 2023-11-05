Meteoroloji Uzmanlarından Kar Fırtınası Uyarısı! O Tarihte Okullar 1 Ay Tatil Sürecine Girecek

El Nino'nun yol açtığı kavurucu sıcaklıkların ardından, Türkiye'nin şimdi de El Nino kışına hazırlandığı açıklandı. El Nino kışı, uzmanlar tarafından kar yağışı getireceği tahmin ediliyor. Vatandaşlar arasında "Kar ne zaman yağacak?" sorusu merak konusu olurken, uzmanlar bu yılın geçmiş yıllara göre daha soğuk ve yoğun kar yağışlı olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

El Nino ve Türkiye'nin Hava Durumu

TRT Haber'in haberine göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, El Nino etkisi altındaki yıllarda Türkiye'nin bol yağış aldığını söyledi. Dr. Okan Bozyurt, "Bazı El Nino yıllarında bol yağışlı fakat ılık olmuş. Bazı El Nino yıllarında ise yine bol yağışlı fakat soğuk olduğunu görüyoruz" diyerek bu seneki modellerin Türkiye için özellikle kasım ve sonrası için ne gösterdiğini ayrıntılı bir şekilde açıkladı.

Tarih ve Beklentiler: El Nino Kar Yağışı Geliyor

Dr. Bozyurt, "7-10 Kasım arasında yine çok ciddi bir soğuk hava kütlesi bekliyorum. Bu soğuk hava sistemi de kar yağışı getirebilir. Soğuk ve kar yağışlı günlerin ardından ise pastırma yazı gelecek. Aralıktan itibaren yoğun yağışlar bekliyorum. Ocak ve şubat aylarında da deniz etkili kar yağışları olabilir. 11 Kasım gibi yine bir yüksek basınç gelecek. Bir hafta ila 10 gün mevsim normalleri civarında veya biraz da mevsim normallerinin üzerinde bir hava sıcaklığı olabilir" dedi.





El Nino, Türkiye'yi etkisi altına aldığında, genellikle yağışlı bir dönem getirir. Ancak bu yağışların yoğunluğu ve sıcaklıklar, her El Nino yılında değişebilir. Dr. Bozyurt'un tahminlerine göre, 2023 yılında Türkiye, kar yağışı ve soğuk hava dalgaları ile karşı karşıya olabilir.

Özellikle kasım ayının ikinci yarısından itibaren soğuk hava etkisi artacak gibi görünüyor. 7-10 Kasım tarihlerinde ciddi bir soğuk hava kütlesi bekleniyor ve bu kütlenin kar yağışını beraberinde getirmesi muhtemel. Yani kışın gelmesi ve karın yağışıyla birlikte pastırma yazının sona ermesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

Aralık ayından itibaren ise yoğun yağışlar bekleniyor. Özellikle Ocak ve Şubat aylarında deniz etkili kar yağışlarının görülme olasılığı yüksek. 11 Kasım gibi yüksek basınç etkisi ile birlikte, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabilir. Ancak bu dönemde de yoğun kar yağışlarına hazır olunmalı.

El Nino'nun Türkiye'ye etkileri bu yıl kar yağışı ve soğuk hava şeklinde görünebilir. Vatandaşlar, kışa hazırlıklı olmalı ve olası kar yağışlarına karşı tedbirler almalıdır. Dr. Bozyurt'un tahminlerine göre, mevsim normallerine uygun giyinmek ve evlerde ısınma sistemlerini kontrol etmek bu dönemde önemlidir.