Meteoroloji Uzmanlarından İl İl Kırmızı Kodlu Alarm! O Tarihte Ortalığı Sel Götürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika güncel hava durumu tahminleri yayınlandı ve bu tahminlere göre 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, 5 günlük hava durumu tahmininde yağış alarmı verildi. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışın şiddetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için 5 günlük hava durumu tahminleri:

Marmara Bölgesi

İstanbul Hava Durumu