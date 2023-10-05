Meteoroloji Uzmanlarından İl İl Kırmızı Kodlu Alarm! O Tarihte Ortalığı Sel Götürecek
Yayınlanma:
05 Ekim 2023 Perşembe 10:23
Yeni hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir hafta bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hava raporunu takip ederek dışarı çıkışlarınızı planlayın.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika güncel hava durumu tahminleri yayınlandı ve bu tahminlere göre 4 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılırken, 5 günlük hava durumu tahmininde yağış alarmı verildi. Özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yağışın şiddetli olması bekleniyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirler için 5 günlük hava durumu tahminleri:
Marmara Bölgesi İstanbul Hava Durumu Bugün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24°C. Yarın: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C. 2. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C. 3. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 26°C. 4. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C.
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Edirne Hava Durumu Bugün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 27°C. Yarın: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 28°C. 2. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C. 3. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 29°C. 4. Gün: Parçalı ve az bulutlu, en yüksek sıcaklık 30°C. Ege Bölgesi İzmir Hava Durumu Bugün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 28°C. Yarın: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29°C. 2. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29°C. 3. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30°C. 4. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30°C.
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Akdeniz Bölgesi Antalya Hava Durumu Bugün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 29°C. Yarın: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 30°C. 2. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31°C. 3. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 31°C. 4. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 32°C. İç Anadolu Bölgesi Ankara Hava Durumu Bugün: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 22°C. Yarın: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 23°C. 2. Gün: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 24°C. 3. Gün: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C. 4. Gün: Az bulutlu, en yüksek sıcaklık 25°C.
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Batı Karadeniz Bölgesi Kastamonu Hava Durumu Bugün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 23°C. Yarın: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 24°C. 2. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25°C. 3. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 25°C. 4. Gün: Az bulutlu ve açık, en yüksek sıcaklık 26°C.
Bu güncel hava durumu tahminlerine göre, her bölgede parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak yağış riskinin de göz ardı edilmemesi önemlidir. Günlük hava durumu takibi yaparak, planlarınızı buna göre ayarlayabilirsiniz.