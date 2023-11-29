Meteoroloji Uzmanlarından Gece Yarısı Şiddetli Sağanak ve Fırtına Uyarısı!

Meteoroloji, dün gece etkili olan fırtına için bugün de uyarısını yineledi. Son hava durumu tahminlerine göre, Ege, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun batısında kuvvetli lodos etkili olacak. Lodosla birlikte sağanak yağmur da bekleniyor.

Fırtına Etkisi Devam Ediyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün batı bölgesi için dün yaptığı fırtına uyarısı gece saatlerinde etkisini gösterdi. Çok sayıda il, fırtına etkisiyle kabusu yaşadı. Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre fırtına bu bölgeleri terk etmeyecek.

Hava Durumu Değerlendirmesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli Yağış Beklentisi

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava Sıcaklığı Artışı





Hava sıcaklığının iç kesimlerde 3 ila 7 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar Hızı

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara ve Kıyı Ege. İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar ve Tedbirler

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'nın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın, Marmara, Kıyı Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (40-80 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.