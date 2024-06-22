Meteoroloji Uzmanlarından 22 ve 23 Haziran Tarihleri Arasında O İllere Kırmızı Kodlu Uyarı Geçildi! Önleminizi Hemen Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Haziran Cumartesi ve 23 Haziran Pazar günlerine ait hava durumu tahminleri açıklandı. Peki, bu hafta sonu İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde hava nasıl olacak? Hafta sonu yağmur bekleniyor mu? Hava sıcaklıkları düşecek mi? İşte il il detaylı hava durumu tahminleri...

Bugün Hava Nasıl Olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri parçalı bulutlu olacak. Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgeler ise az bulutlu ve açık olacak.

Hava Sıcaklıkları

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Rüzgar genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak, Trakya kesimi ise parçalı bulutlu olacak. Rüzgar, bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esecek.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu, 36°C

Parçalı ve az bulutlu, 36°C İstanbul: Az bulutlu ve açık, 29°C

Az bulutlu ve açık, 29°C Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, 31°C Kocaeli: Az bulutlu ve açık, 30°C

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık, 34°C

Az bulutlu ve açık, 34°C Denizli: Az bulutlu ve açık, 41°C

Az bulutlu ve açık, 41°C İzmir: Az bulutlu ve açık, 36°C

Az bulutlu ve açık, 36°C Muğla: Az bulutlu ve açık, 39°C

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz'in doğu kesimleri parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 35°C Antalya: Az bulutlu ve açık, 33°C

Az bulutlu ve açık, 33°C Hatay: Parçalı ve az bulutlu, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, 30°C Isparta: Az bulutlu ve açık, 35°C

İç Anadolu Bölgesi

Bölgenin genelinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak, güneydoğu kesimleri ise parçalı bulutlu geçecek.

Ankara: Az bulutlu ve açık, 34°C

Az bulutlu ve açık, 34°C Eskişehir: Az bulutlu ve açık, 33°C

Az bulutlu ve açık, 33°C Konya: Az bulutlu ve açık, 33°C

Az bulutlu ve açık, 33°C Sivas: Az bulutlu ve açık, 31°C

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz'de hava az bulutlu ve açık olacak.