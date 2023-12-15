Meteoroloji Uzmanları ve AFAD Uyardı! 1 Hafta Güneşi Göremeyeceğiz

Meteoroloji son hava durumu raporunu paylaştı ve hafta sonu için önemli uyarılar içeriyor! İşte Bursa başta olmak üzere 7 il için sarı ve turuncu kodlu uyarılar ile ilgili detaylar ve Prof. Dr. Orhan Şen'in kar yağışı öngörüsü...

Meteoroloji Uyarıyor: Sarı ve Turuncu Kodlu Uyarılar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir havaya sahip olacak. Marmara, Kıyı Ege, Antalya, Isparta, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yağışlı günler bekleniyor. İşte detaylar:

1. Yağış Durumu ve Türleri

Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak şeklinde olacak. Ancak, özellikle gece saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar görülebilir.

2. Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın batısı, İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bu durumda, olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar gibi etkiler yaşanabilir.

3. Rüzgar Durumu ve Etkisi

Rüzgar genellikle güneyli olacak, ancak kuzeybatı kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esecek. Özellikle Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Hava Durumu Analizi

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, bugün cuma günü Marmara ve Ege bölgelerinde yağış olduğunu belirtti. Rüzgarın Marmara'da öğlene doğru kuzeye döneceğini ve Ege'de lodosun devam edeceğini söyledi. Ayrıca, yağışların gece yarısından sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kar yağışlı olacağını vurguladı.

İl İl Hava Tahminleri: 15 Aralık - 19 Aralık

1. İstanbul Hava Durumu





Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul'da sabah saatlerinde Avrupa yakasında, öğleden sonra ise il genelinde kuvvetli yağışların beklendiğini söyledi. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak eseceğini ifade etti. Gündüz sıcaklığının 12, yarın ise 8 derece olacağını belirtti.

2. Diğer İllerde Hava Durumu

Bursa, Edremit, Kocaeli gibi bölgelerde de kuvvetli yağmur bekleniyor. Prof. Dr. Orhan Şen, özellikle bu bölgelerde yaşayanlara "Bugün akşam evinize erken gelin" uyarısında bulundu.