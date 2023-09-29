Meteoroloji Uzmanları Türkiye'nin Dört Bir Yanı İçin Uyarı Geçti! Önleminizi Hemen Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sunulan son değerlendirmelere göre Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu hakkında bilgileri sunuyoruz. Bu güncel hava durumu raporu ile hava tahminlerine göz atabilirsiniz.

Marmara Bölgesi

Balıkesir ve Bursa Kuzey Kesimleri: Marmara'nın kuzey kesimleri çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.

İstanbul Anadolu Yakası: İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunda aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde bu yağışların yer yer kuvvetli olması muhtemel.

Ege Bölgesi

Aydın Karahisar: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Denizli: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Muğla: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Akdeniz Bölgesi

Antalya İç Kesimleri: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

İç Anadolu Bölgesi

Eskişehir Çevreleri: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Ankara Batı Kesimleri: Parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi

Düzce ve Zonguldak Çevreleri: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli yağışlar görülebilir.

Bolu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Kastamonu: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Sinop: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor.

Zonguldak: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Tokat: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra bu bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bu bölgelerde iç kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.





Doğu Anadolu Bölgesi

Erzincan: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Kars: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Van: Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi





Diyarbakır: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Batısının zamanla yer yer parçalı bulutlu geçmesi muhtemel.

Gaziantep: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Zamanla yer yer parçalı bulutlu hava görülebilir.

Siirt: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Şanlıurfa: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Bu hava tahmini raporu ile günlük hava koşulları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Yağışlı bölgelerde ani sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmanız önemlidir. Güvenli ve keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle!