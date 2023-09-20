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Meteoroloji Uzmanları Tek Tek Uyardı! Sıcak Hava Dalgaları Bu Kez Üzecek

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Meteoroloji Uzmanları Tek Tek Uyardı! Sıcak Hava Dalgaları Bu Kez Üzecek
Türkiye'de Eylül ayında sıcaklık artıyor. Meteoroloji uzmanları, Marmara bölgesindeki düşük baraj seviyeleri hakkında endişeli. Hava sıcaklıkları ülke genelinde yükselirken, yağışlı bölgelerde yerel sağanaklar bekleniyor. Halkın güncel hava durumu bilgilerine dikkat etmesi önemli.

Türkiye Eylül ayını yağışsız ve mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklıkla geçiriyor. Meteoroloji uzmanları ise ayın sonuna sıcaklıkların bu şekilde devam edeceğini belirtiyor. Özellikle Marmara bölgesinde yüzde 25'in altına düşen barajlar alarm veriyor. Uzmanlar hava sıcaklıklarının hafta sonunda bazı illerde 40 dereceye kadar çıkabileceğini belirtiyor.

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Hava Durumu ve Yağış Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Osmaniye, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Sivas, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkların ülkemiz genelinde artarak mevsim normallerinin 2 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Bölge Bölge Hava Durumu

MARMARA Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Bölgesi: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ Bölgesi: Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ile Osmaniye ve İskenderun Körfezi'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU Bölgesi: Az bulutlu ve açık, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, öğle saatlerinde Sivas'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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BATI KARADENİZ Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ Bölgesi: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU Bölgesi: Parçalı bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Iğdır'ın güney, Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU Bölgesi: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Türkiye genelindeki hava durumu ve sıcaklık artışıyla ilgili bu güncel bilgileri sizlerle paylaşıyoruz. Güvende kalın ve hava durumu uyarılarına dikkat edin!

Kaynak:Haber Kaynağı

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