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Meteoroloji Uzmanları Tarih Verdi! O Gün Evden Dışarı Adımınızı Atmayın

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Meteoroloji Uzmanları Tarih Verdi! O Gün Evden Dışarı Adımınızı Atmayın
Türkiye genelinde hava durumu raporu: İstanbul'da parçalı bulutlu, Antalya'da az bulutlu. Dikkat: Yağışlı bölgelerde sel riski var. Hava tahminlerini takip edin.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, Türkiye'nin farklı bölgelerinde hava durumu şu şekildedir:

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Marmara Bölgesi

  • İstanbul Hava Durumu (°C, 25°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Yerel sağanak yağışlar özellikle gece saatlerinde etkili olacak. Bu yağışların İstanbul'un batısında kuvvetli olabileceği dikkate alınmalıdır.

  • Edirne Hava Durumu (°C, 26°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinde güney kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir.

  • Kırklareli Hava Durumu (°C, 25°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir gün yaşanacak. Yerel sağanak yağışlar bekleniyor.

  • Sakarya Hava Durumu (°C, 27°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yerel sağanak yağışlar etkili olabilir.

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Ege Bölgesi

  • İzmir Hava Durumu (°C, 28°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir gün geçireceğiz. Yerel sağanak yağışlar özellikle öğle saatlerinde etkili olacak.

  • Muğla Hava Durumu (°C, 26°C)

    • Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Akdeniz Bölgesi

  • Antalya Hava Durumu (°C, 30°C)

    • Parçalı ve az bulutlu bir gün yaşanacak. İç kesimlerde öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlar görülebilir.

  • Mersin Hava Durumu (°C, 32°C)

    • Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerde öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlar etkili olabilir.

yagiss.jpg

İç Anadolu Bölgesi

  • Ankara Hava Durumu (°C, 28°C)

    • Parçalı ve zamanla çok bulutlu bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlar görülebilir.

  • Konya Hava Durumu (°C, 28°C)

    • Parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı çevrelerinde yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • Bolu Hava Durumu (°C, 27°C)

    • Parçalı ve zamanla çok bulutlu bir gün geçireceğiz. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlar özellikle iç kesimlerde etkili olacak.

  • Kastamonu Hava Durumu (°C, 28°C)

    • Parçalı ve zamanla çok bulutlu bir hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlar görülebilir.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • Trabzon Hava Durumu (°C, 26°C)
    • Parçalı bulutlu bir gün yaşanacak. Öğle saatlerinden sonra iç kesimlerde yerel sağanak yağışlar görülebilir.

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Doğu Anadolu Bölgesi

  • Erzurum Hava Durumu (°C, 25°C)

    • Parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

  • Malatya Hava Durumu (°C, 31°C)

    • Parçalı ve az bulutlu bir gün geçireceğiz. Öğle saatlerinden sonra yer yer sağanak yağışlar Ardahan çevresinde görülebilir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • Diyarbakır Hava Durumu (°C, 35°C)

    • Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

  • Gaziantep Hava Durumu (°C, 34°C)

    • Az bulutlu ve açık bir gün geçireceğiz.

Hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde farklı bölgelerde değişen hava koşulları yaşanacak. Yağışlı bölgelerde ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli olunması önemlidir. Hava durumu tahminlerini düzenli olarak takip etmek güvenliği sağlamak için önemlidir.

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T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C.İSTANBUL ANADOLUGAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
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