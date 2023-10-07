Meteoroloji Uzmanları Pazartesi İçin Peş Peşe Uyarılarda Bulundu! Önleminizi Alın

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, Pazartesi günü ülkemizin hava sıcaklıkları kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına düşerek azalacak. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel hava tahmini:

Kuzey ve Doğu Kesimlerde Hava Durumu

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon, Rize çevreleri, Artvin’in kıyı kesimleri ile İstanbul ve Kocaeli’nin kuzey kıyılarında yerel olarak sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Marmara ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Prof. Dr. Orhan Şen'den Tahminler

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Pazartesi günü kuzey bölgelere ve doğu Anadolu'ya yağış geliyor, sıcaklıklar 4-5 derece azalacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yükseklerine kar yağışı gelmesi muhtemel." şeklinde açıklamalarda bulundu.

İstanbul Hava Durumu

İstanbul'da Pazartesi günü parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kuzey kıyılarında aralıklı ve yerel olarak sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis oluşabileceği unutulmamalı.

Edirne: 15°C, 27°C (Parçalı bulutlu)

İstanbul: 16°C, 25°C (Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları aralıklı ve yerel olarak sağanak yağışlı)

Kırklareli: 14°C, 25°C (Parçalı bulutlu)

Sakarya: 12°C, 26°C (Parçalı bulutlu)

Ege Bölgesi Hava Durumu

Ege Bölgesi'nde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebileceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 5°C, 21°C (Az bulutlu ve açık)

Denizli: 14°C, 29°C (Az bulutlu ve açık)

İzmir: 16°C, 28°C (Az bulutlu ve açık)

Muğla: 10°C, 28°C (Az bulutlu ve açık)

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Akdeniz Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Adana: 17°C, 33°C (Az bulutlu ve açık)

Antalya: 21°C, 31°C (Az bulutlu ve açık)

Hatay: 17°C, 30°C (Az bulutlu ve açık)

Mersin: 21°C, 32°C (Az bulutlu ve açık)

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

İç Anadolu Bölgesi'nde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Ankara: 8°C, 23°C (Az bulutlu ve açık)

Eskişehir: 6°C, 24°C (Az bulutlu ve açık)

Konya: 8°C, 22°C (Az bulutlu ve açık)

Sivas: 4°C, 21°C (Az bulutlu ve açık)

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Bolu: 8°C, 23°C (Az bulutlu)

Kastamonu: 3°C, 24°C (Parçalı ve az bulutlu)

Sinop: 17°C, 24°C (Parçalı ve az bulutlu)

Zonguldak: 14°C, 23°C (Parçalı ve az bulutlu)

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Trabzon, Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak yağış görüleceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Amasya: 9°C, 24°C (Parçalı bulutlu)

Samsun: 16°C, 22°C (Parçalı bulutlu)

Tokat: 7°C, 22°C (Parçalı bulutlu)

Trabzon: 17°C, 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı)

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Erzurum: 1°C, 17°C (Parçalı ve az bulutlu)

Kars: -1°C, 17°C (Parçalı ve az bulutlu)

Malatya: 5°C, 24°C (Parçalı ve az bulutlu)

Van: 6°C, 19°C (Parçalı ve az bulutlu)

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.

Diyarbakır: 8°C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)

Gaziantep: 15°C, 28°C (Parçalı ve az bulutlu)

Siirt: 13°C, 26°C (Parçalı ve az bulutlu)

Şanlıurfa: 18°C, 30°C (Parçalı ve az bulutlu)

Pazartesi günü hava durumunu göz önünde bulundurarak giyinmeyi unutmayın ve dışarıya çıkarken hazırlıklı olun!