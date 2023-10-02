Meteoroloji Uzmanları O İllere Kırmızı Kodlu Uyarı Geçti! Tarih Verildi Önleminizi Alın

Ekim ayının ilk günleriyle birlikte, Türkiye genelindeki birçok şehir yağışlı günler yaşamaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu yağışlar hakkında bilgilendirmeye devam ediyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri için yapılan son tahminlere göre, kuvvetli yağışların etkisi altına gireceği uyarısında bulunuluyor. İşte detaylar!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor: Kuvvetli Yağış Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2 Ekim tarihinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de kuvvetli yağışların beklendiği duyuruldu. Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde gün boyunca sağanak yağışlarla birlikte gök gürültülü sağanaklar görüleceği belirtildi.

Rüzgar Etkisiyle Kuvvetlenecek

Özellikle gece saatlerinden itibaren rüzgarın etkisiyle yağışlar daha da kuvvetlenecek. Batı ve kuzeybatı yönlerden esecek olan rüzgarın hızı 40-70 km/saat arasında olacak. Bu nedenle Ordu, Giresun'un batı bölgeleri ile Trabzon'un doğu kısımlarında kuvvetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yağış miktarının 21-50 kg/m2 arasında olması tahmin ediliyor.

Dikkat: Sel, Su Baskını, Yıldırım ve Heyelan Riski!

Ayrıca Samsun il geneli, Giresun'un doğu kesimleri, Trabzon'un batı ilçeleri ile Rize ve Artvin kıyı bölgelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde yağış miktarının 51-100 kg/m2 arasında olabileceği uyarısı yapılıyor. Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları bu yoğun yağışlara karşı sürekli olarak bilgilendirmeye devam edecektir. Yağışlı hava koşullarının etkisi altındaki bölgelerde bulunan vatandaşların, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarını yakından takip etmeleri önemlidir. Unutmayın, hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmak hepimizin güvenliği için önemlidir.