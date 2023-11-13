Meteoroloji Uzmanları O Bölgelere Fırtına ve Sağanak Yağış İçin Tarih Verdi! Önleminizi Hemen Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye geneli parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava durumu ile karşı karşıya. Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat ve Bitlis çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Öne Çıkan Hava Durumu Özellikleri

Marmara Bölgesi

Marmara Bölgesi'nde hava durumu çok bulutlu olacak ve yer yer kuvvetli sağanak yağışlarla karşılaşabiliriz. Rüzgar, kuzey kesimlerde kuvvetli eserek (40-60 km/saat) etkili olacak.

İstanbul - 13 Kasım 2023

İstanbul'da hava durumu çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı. Rüzgarın kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sıcaklık 17°C.

Edirne

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah saatlerinde yer yer kuvvetli sağanak yağış görülebilir. Sıcaklık 16°C.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

İzmir - 13 Kasım 2023

İzmir'de hava durumu çok bulutlu ve aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Sıcaklık 21°C.

Denizli

Parçalı çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 19°C.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kahramanmaraş dışında bölge genelinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.





Antalya - 13 Kasım 2023

Antalya'da hava durumu parçalı çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinden itibaren doğusunda kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 23°C.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Bölgenin batısında yağmur ve sağanak yağışlar öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olabilir.

Ankara

Ankara'da hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren il genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 17°C.

Kayseri

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık 22°C.

Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz Bölgesi'nde parçalı çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar yer yer kuvvetli olabilir.

Zonguldak

Parçalı çok bulutlu, il genelinde yağmur ve sağanak yağışlar görülebilir. Akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli olabilir. Sıcaklık 18°C.