Meteoroloji Uzmanları Kurban Bayramı Haftası İçin Hava Durumu Raporu Acı Oldu! Sel, Sağanak ve Fırtına Uyarısı Peş Peşe Geldi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, Kurban Bayramı'nda beklenen hava sıcaklıkları ve yağış durumlarına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklıklar

Çelik, mevcut hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde seyrettiğini belirterek, bu durumun hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade etti. Cumartesi ve pazar günleri Karadeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı hava ile sıcaklıkların 4 ile 6 derece azalmasının beklendiğini söyledi. Türkiye genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yaklaşacağını belirten Çelik, yağışlara dair de önemli bilgiler paylaştı. Cuma günü Marmara ve Batı Karadeniz'de, cumartesi günü ise Marmara'nın doğusu ve Karadeniz genelinde sağanak yağış geçişleri bekleniyor. Pazar gününden sonra ise Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde aralıklı yağış geçişlerinin görüleceğini ekledi.

Batı ve Güney Bölgelerinde Az Bulutlu Hava

Çelik, gelecek hafta kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağış geçişlerinin görüleceğini belirterek, batı ve güney bölgelerde ise hava durumunun çoğunlukla az bulutlu ve açık geçeceğini ifade etti. Özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafta boyunca aralıklı yağışlar bekleniyor. Kurban Bayramı süresince güncel hava durumu bilgilerini içeren raporun perşembe ya da cuma günü yayınlanacağını ve takip edilmesinin faydalı olacağını belirtti.

Kuvvetli Yağış Beklenmiyor

Çelik, hafta sonunda ve gelecek hafta boyunca kuzey ve doğu bölgelerde aralıklarla yağış geçişlerinin olacağını yineledi. Batı, iç ve güney bölgelerde ise hava durumunun genellikle az bulutlu ve açık olacağını belirtti. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyrettiğini, yer yer mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde olacağını ifade etti. Geçtiğimiz haftalarda iç bölgelerde, özellikle batı iç bölgeler, İç Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar görüldüğünü ancak önümüzdeki süreçte bu düzeyde kuvvetli yağışların beklenmediğini vurguladı. Bununla birlikte, Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu'nun doğusunda yerel yağışların aralıklarla devam edeceğini belirtti.

Büyük Şehirlerde Sıcaklık Düşüşleri

Çelik, şu an hava sıcaklıklarının 34-35 derece civarında seyrettiğini belirterek, hafta sonundan itibaren sıcaklıklarda düşüş beklediklerini söyledi. Ankara'da 5-6 derecelik bir düşüş beklenirken, İstanbul'da en yüksek sıcaklıkların 27-28 derecelere düşeceğini ifade etti. İzmir'de ise şu an 42 derece olan sıcaklığın hafta sonu 35-36 derecelere düşeceğini belirtti.