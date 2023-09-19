Meteoroloji Uzmanları Kırmızı Kodlu Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış Kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmesine göre, ülkemizin farklı bölgelerinde farklı hava koşulları bekleniyor. Kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacak. Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecekken, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları genellikle değişmeyecek, ancak Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece artış yaşanması bekleniyor.

Rüzgar dağılımı açısından, kuzey, Doğu Akdeniz kıyıları ve güneydoğu bölgelerinde farklı hava koşulları görülecek. Bu bölgelerde rüzgarlar genellikle güney yönlerden hafif ila orta kuvvette esecek. Ancak Marmara ve Ege kıyılarında rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Bu nedenle Marmara ve Ege kıyılarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları önemlidir.

İşte 19 Eylül 2023 tarihli hava durumu tahminleri:

MARMARA BÖLGESİ: Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esecek.

EDİRNE: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. İSTANBUL: En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. KIRKLARELİ: En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 15°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. SAKARYA: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 29°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

EGE BÖLGESİ: Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak. Kıyı kesimlerinde rüzgarlar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esecek.

AFYONKARAHİSAR: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. DENİZLİ: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. İZMİR: En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. MUĞLA: En düşük sıcaklık 18°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

AKDENİZ BÖLGESİ: Akdeniz bölgesinde hava genellikle az bulutlu ve açık olacak. Ancak Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu olduğu, Adana ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA: En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 33°C olacak. Hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ANTALYA: En düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 32°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. HATAY: En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yarın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. MERSİN: En düşük sıcaklık 24°C, en yüksek sıcaklık 31°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ: İç Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak.

ANKARA: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. KONYA: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. SİVAS: En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

BATI KARADENİZ BÖLGESİ: Batı Karadeniz bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak.

BOLU: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. KASTAMONU: En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. SİNOP: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava az bulutlu ve açık. ZONGULDAK: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava az bulutlu ve açık.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

AMASYA: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava parçalı bulutlu.

En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava parçalı bulutlu. SAMSUN: En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu.

En düşük sıcaklık 17°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu. TOKAT: En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu.

En düşük sıcaklık 10°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu. TRABZON: En düşük sıcaklık 19°C, en yüksek sıcaklık 25°C olacak. Hava parçalı çok bulutlu.





DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu olacak.

ERZURUM: En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu.

En düşük sıcaklık 5°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu. KARS: En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu.

En düşük sıcaklık 4°C, en yüksek sıcaklık 21°C olacak. Hava parçalı ve az bulutlu. MALATYA: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava az bulutlu.

En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava az bulutlu. VAN: En düşük sıcaklık 9°C, en yüksek sıcaklık 23°C olacak. Hava az bulutlu.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava az bulutlu ve açık olacak.