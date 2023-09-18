Meteoroloji Uzmanları Akşam Saatlerinde Uyardı! Sıcak Hava Dalgaları Tekrar Geliyor

Türkiye Meteoroloji İdaresi, yaklaşan 22 Eylül'den itibaren iki günlük bir süre boyunca ülkenin birçok bölgesini etkisi altına alacak olan sıcak hava dalgası konusunda vatandaşları uyardı. Özellikle Adana, Eskişehir, İzmir, Konya ve İstanbul gibi önemli şehirlerin bu sıcak hava dalgasından etkileneceği belirtiliyor.

Bu uyarının arkasında El Nino'nun etkisiyle yaz mevsiminde yaşanan sıcak hava dalgalarının ardından sonbaharın gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesinin beklentisi yatıyor. Bu mevsimler arasındaki sıcaklık dalgalanmaları, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan insanlar için dikkate değer bir gerçek haline gelmiştir. Bu yılın yaz mevsiminde Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklık değerleri, birçok bölgede sık sık hissedildi ve bunun sonucunda sıcaklık rekorları kırıldı. Hava Forum'u da sosyal medya üzerinden bu sıcaklık artışını doğruladı.

22 Eylül Cuma gününe dair yapılan tahminlere göre, Adana'da 40 derece, Kozan'da 40 derece, Eskişehir Sarıcakaya'da 39 derece, Ankara'da 31 derece, Bursa ve Kocaeli'de 30 derece, İstanbul'da 29 derece, İzmir'de ise 30 derece sıcaklık bekleniyor. Diğer illerde de sıcaklıkların yaz aylarındaki seviyelere ulaşması öngörülüyor.

Uzmanlar, bu sıcaklık artışıyla başa çıkmak için vatandaşlara çeşitli önlemler almayı öneriyor. Özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik sağlık sorunları olan kişilerin sıcağa karşı daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu kişilerin bol sıvı tüketmeleri, dışarıya çıkmaktan kaçınmaları ve güneşin en şiddetli olduğu saatlerde dışarıda bulunmamaları öneriliyor. Ayrıca, güneşin zararlı etkilerine karşı koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak da önemli bir önlemdir.

Sıcak hava dalgaları, sadece fiziksel sağlığımızı değil, aynı zamanda günlük yaşamımızı da etkileyebilir. İş yerlerinde ve evlerde iyi bir havalandırma sağlamak, sıcaklık artışının etkilerini hafifletebilir. Ayrıca, enerji tüketimini azaltmak için akıllı enerji kullanımına da dikkat edilmelidir.

Türkiye'nin bu sıcak hava dalgalarıyla başa çıkabilmesi için kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasında işbirliği büyük önem taşımaktadır. İklim değişikliği gibi uzun vadeli sorunlarla başa çıkabilmek için sürdürülebilir enerji kaynaklarına yatırım yapmak ve çevreyi korumak da kritik bir rol oynamaktadır.