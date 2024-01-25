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Meteoroloji Uyarıyor: Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!

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Meteoroloji Uyarıyor: Doğu Anadolu'da Kuvvetli Kar Yağışı Bekleniyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Anadolu'da kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Şırnak, Erzincan, Malatya ve diğer 12 ilde etkili olacak olan kar yağışına karşı dikkatli olun. Ulaşımda aksamalar ve çığ tehlikesine karşı tedbirli olun. Güncel hava durumu bilgisi için takipte kalın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 il için önemli bir hava durumu uyarısında bulunuyor. Bu uyarı, şu illeri kapsıyor: Şırnak, Erzincan, Malatya, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van. Yarın öğle saatlerinden itibaren, söz konusu şehirlerde kuvvetli kar yağışı etkili olacak.

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Hava Durumu Detayları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, Hakkari çevresiyle Şırnak'ın doğusunda yoğun kar yağışı bekleniyor. Ayrıca, Erzincan ve Malatya'nın doğusu, Bayburt, Erzurum, Elazığ, Bingöl, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis, Muş, Siirt ve Van çevrelerinde de kuvvetli kar yağışı olacak.

Zorlu Hava Koşullarına Karşı Uyarı

Yarın öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan kar yağışının Cumartesi akşamına kadar devam etmesi bekleniyor. Bu süre zarfında ulaşımda olumsuzluklar, buzlanma ve çığ tehlikesi gibi durumlarla karşılaşabiliriz. Bu nedenle, yaşadığınız şehirde dikkatli ve tedbirli olmanız önemlidir.

Ulaşımda Olumsuzluklara Karşı Önlemler

Meteoroloji uyarısıyla birlikte, ulaşımda aksamaların ve çığ tehlikesinin önüne geçmek için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz:

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  1. Zorunlu Değilse Yola Çıkmaktan Kaçının: Zorlu hava koşullarında zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaktan kaçının.
  2. Gerektiğinde Kar Lastiği Kullanın: Kar lastikleri, buzlu ve karlı yollarda daha fazla tutunma sağlar.
  3. Güzergahınızı Kontrol Edin: Gideceğiniz güzergahı önceden kontrol edin ve güzergahınızdaki olası sorunlara karşı bilgi sahibi olun.
  4. Ulaşım Durumunu Takip Edin: Güzergahınız boyunca meydana gelen olumsuzlukları takip edin ve güzergahınızda aksaklıklar varsa planlarınızı güncelleyin.

Unutmayın ki, hava durumu koşullarına karşı dikkatli ve hazırlıklı olmak, güvenli bir şekilde hareket etmenize yardımcı olacaktır.

Kaynak:Haber Kaynağı

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