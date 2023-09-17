Meteoroloji Uyarı Geçmeye Devam Etti! Havalar Bir Anda Tersine Dönecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre, ülkenin farklı bölgelerinde hava durumu değişiklikleri yaşanacak. Rapor, 9 il için sağanak yağış uyarısı içeriyor ve hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. İşte Türkiye'nin farklı bölgelerinde beklenen hava durumu ve uyarılar:

Karadeniz ve Doğu Anadolu'ya Sağanak Yağış Geliyor

Ülkenin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. Özellikle Trakya'nın Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Artvin, Ardahan, Van, Ağrı ve Iğdır'ın güney ilçelerinde yerel sağanak yağışlar görülecek. Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak yağışlar da olabilir. Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevresi ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor. Türkiye'nin batı ve güney kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyrederken, diğer bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar Durumu

Rüzgar genellikle kuzeyli olarak esecek. Doğu Akdeniz kıyıları ile yurdun güneydoğusunda güneyli rüzgarlar hafif eserken, Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuzey, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı: Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevreleri ve Artvin kıyılarında yerel kuvvetli yağışlar olması bekleniyor. Bu nedenle vatandaşlar ve ilgililer olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Ege kıyıları ve Kuzey Ege'de kuvvetli rüzgarlar esmesi bekleniyor. Bu durumda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar ve ilgililer dikkatli olmalı.

Şimdi de Türkiye'nin farklı bölgelerindeki hava durumu tahminlerine göz atalım:

Marmara Bölgesi

Marmara bölgesinde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Trakya'nın Karadeniz kıyıları ise yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı olacak.

Edirne: Parçalı ve az bulutlu.

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu. Avrupa Yakası'nın Karadeniz kıyılarında yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir.

Kırklareli: Parçalı ve az bulutlu. Kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak yağışlı.

Sakarya: Parçalı ve az bulutlu.





Ege Bölgesi

Ege bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Afyonkarahisar: Az bulutlu ve açık.

Denizli: Az bulutlu ve açık.

İzmir: Az bulutlu ve açık.

Muğla: Az bulutlu ve açık.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz bölgesinde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Adana: Az bulutlu ve açık.

Antalya: Az bulutlu ve açık.

Hatay: Az bulutlu ve açık.

Mersin: Az bulutlu ve açık.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu bölgesinde de az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu ve açık.

Eskişehir: Az bulutlu ve açık.

Konya: Az bulutlu ve açık.

Sivas: Az bulutlu ve açık.





Batı Karadeniz Bölgesi

Batı Karadeniz bölgesinde parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Ancak Sinop çevrelerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Bolu: Parçalı ve az bulutlu.

Kastamonu: Parçalı ve az bulutlu.

Sinop: Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

Zonguldak: Parçalı ve az bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir. Trabzon'un doğu ilçeleri, Rize çevresi ve Artvin kıyılarında yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

Amasya: Parçalı bulutlu.

Samsun: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Tokat: Parçalı bulutlu.

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi





Doğu Anadolu bölgesinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Ancak doğu kesimlerin yer yer çok bulutlu olduğu ve Ardahan'ın kuzey, Ağrı'nın güney ve doğu, Van'ın kuzeydoğu, Erzurum'un güney çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülebilir.

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Kars: Parçalı bulutlu.

Malatya: Parçalı ve az bulutlu.

Van: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Güneydoğu Anadolu bölgesinde az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor.