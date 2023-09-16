Meteoroloji Sağanak Yağış ve Fırtınalı O Günü Duyurdu! Önleminizi Alın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava raporuna göre, ülkemizin kuzey ve doğu bölgelerinin hava durumu parçalı bulutlu ve yer yer çok bulutlu olacak. Özellikle Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı'nın doğu ve Van'ın kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. İşte detaylı hava tahminleri:

Marmara Bölgesi:

Edirne'den İstanbul'a, Kırklareli'nden Sakarya'ya kadar Marmara Bölgesi genelinde hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak. Sıcaklıklar oldukça sıcak seyredecek.

Edirne'de en yüksek sıcaklık 32°C olacak. İstanbul'da ise sıcaklık 27°C civarında seyredecek. Kırklareli ve Sakarya'da da benzer şekilde sıcaklıklar 29°C civarında olacak.

Ege Bölgesi:

Ege Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklık değerleri oldukça yüksek olacak.

Afyonkarahisar'da sıcaklık 28°C civarında seyrederken, Denizli'de 34°C, İzmir'de 32°C, Muğla'da ise 35°C civarında olacak.

Akdeniz Bölgesi:

Akdeniz Bölgesi'nde de hava az bulutlu ve açık olacak. Sıcaklıklar oldukça yüksek seyredecek.

Adana'da en yüksek sıcaklık 37°C olacak. Antalya'da 34°C, Hatay'da 33°C ve Mersin'de 33°C civarında sıcaklık bekleniyor.

İç Anadolu Bölgesi:

İç Anadolu Bölgesi genelinde hava az bulutlu ve açık olacak. Ancak sıcaklıklar yine de yüksek seyredecek.

Ankara'da sıcaklık 28°C, Eskişehir'de 29°C, Konya'da 28°C ve Sivas'ta 26°C civarında olacak.

Batı Karadeniz Bölgesi:

Batı Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu ve az bulutlu olacak.

Bolu'da sıcaklık 28°C, Kastamonu'da 27°C, Sinop'ta 25°C ve Zonguldak'ta 25°C civarında seyredecek.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi:

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Samsun, Rize, Artvin çevreleri ile Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Amasya'da hava parçalı bulutlu olacak. Samsun'da hava parçalı ve az bulutlu başlayacak, zamanla çok bulutlu olacak ve gece saatlerinden sonra yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Tokat'ta hava parçalı bulutlu, Trabzon'da hava parçalı bulutlu başlayacak, öğle saatlerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi:

Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava parçalı bulutlu olacak. Doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevreleri ile Ağrı'nın doğu, Van'ın kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.

Erzurum'da hava parçalı bulutlu, Kars'ta hava parçalı bulutlu olacak. Malatya'da hava parçalı bulutlu, Van'da ise hava parçalı bulutlu başlayacak, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçelerinde yerel olarak sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi:

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak.

Diyarbakır'da en yüksek sıcaklık 35°C, Gaziantep'te 34°C, Şanlıurfa'da 34°C ve Siirt'te 32°C civarında seyredecek.