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Meteoroloji Raporu: Türkiye Hava Durumu ve Uyarılar

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Meteoroloji Raporu: Türkiye Hava Durumu ve Uyarılar
Türkiye genelindeki hava durumu: Meteoroloji raporuna göre, parçalı ve çok bulutlu bir hafta bekleniyor. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekecek. Yüksek sıcaklıklar devam ederken, kuvvetli yağışlara karşı uyarılar da ön planda. İstanbul, Balıkesir ve Ankara'da tedbirli olunmalı.

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Parçalı ve Çok Bulutlu Hava Bekleniyor

Ülkemizin genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Özellikle şu bölgelerde yağış bekleniyor:

  • Marmara'nın güney ve doğusu
  • Kıyı Ege
  • Akdeniz (Burdur haric)
  • İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric)
  • Batı ve Orta Karadeniz
  • Güney Doğu Anadolu'nun batısı
  • Kırklareli
  • Kütahya
  • Afyonkarahisar
  • Uşak
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Bayburt

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Bu bölgelerde yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Özellikle İstanbul, Balıkesir’in batı ilçeleri, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Dikkat: Pus ve Sis Uyarısı

Kuzey, İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava Sıcaklığı Artıyor

Mevsim Normallerinin Üzerinde Sıcaklık Beklentisi

Sıcaklıkların kuzey, iç ve doğu bölgelerde artmaya devam etmesi, yurt genelinde mevsim normallerinin 5-8 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgar genellikle güneyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli Yağış ve Rüzgar Uyarıları

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Yağışların İstanbul, Balıkesir’in batı ilçeleri, Antalya’nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay’ın batı kesimleri ile Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve Sivas çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın, Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi beklendiğinden, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelerimizde Hava Durumu Detayları

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Güney ve doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İstanbul çevrelerinde yerel kuvvetli, Balıkesir’in batısında kuvvetli, Edremit ilçesinde yerel olarak şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Edirne

Parçalı ve çok bulutlu, sıcaklık 19°C.

İstanbul

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklık 17°C.

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Kırklareli

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 18°C.

Kocaeli

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, sıcaklık 20°C.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, kuzey Ege’nin iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/sa) esmesi bekleniyor.

Afyonkarahisar

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, sıcaklık 14°C.

Kaynak:Haber Kaynağı

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