Meteoroloji O İllere Tek Tek Uyarı Geçti! Fırtınalı Sağanak Yağış İçin Tarih Verildi

Türkiye'nin dört bir yanında hava durumu ile ilgili önemli bilgileri sunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Yusuf Ziya Yavuz, gelecek günlerde ülkemizi etkisi altına alması beklenen kuvvetli yağışları paylaştı. İşte detaylar:

Kuvvetli Yağışlar Türkiye Genelinde Bekleniyor

Yusuf Ziya Yavuz, yaptığı açıklamada Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak yağışların görüleceğini belirtti. Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale ve Şanlıurfa dışındaki bölgelerde yağışların etkili olacağına dikkat çeken uzman, özellikle Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yağışların şiddetleneceğini vurguladı.

13 İlde Şiddetli Yağış Uyarısı

Yavuz, özellikle Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Şırnak çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışların beklediğini söyledi. Hatay ve Adana'nın kıyı kesimlerinde de çok kuvvetli sağanak yağışların görüleceğini belirten uzman, bu yoğun yağışların özellikle Marmara'nın doğusu ile İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevresinde 75 kilograma kadar ulaşabileceğini ifade etti. Ayrıca, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde de çok kuvvetli yağışların görülmesinin beklendiğini sözlerine ekledi.

100 Kilograma Kadar Yağış Bekleniyor

Yavuz, vatandaşları yoğun yağışlara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Bolu çevrelerinde yağışların şiddetli olacağını, bu bölgelerde 100 kilograma kadar yağış düşebileceğini belirtti. Kısa süreli ve anlık yağışların yer yer sıkıntılara neden olabileceğini ifade eden Yavuz, yarın için tüm Türkiye genelinde vatandaşların dikkatli olmasını önerdi.

Pazartesi Gününe Kadar Yağışlar Sürüyor

Yavuz, yağışların hafta başlangıcına kadar devam edeceğini söyleyerek, pazartesi gününe geldiğinde ülke genelinde sağanak ve gök gürültülü yağışların devam edeceğini belirtti. Özellikle Karadeniz kıyı hattı boyunca çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yavuz, pazartesi günü Trabzon, Rize, Artvin çevrelerinde sel, su baskını ve taşkın gibi olumsuzlukların görülebileceğini söyledi.

Salı Gününden Sonra Rahatlama Bekleniyor

Meteoroloji uzmanı, salı gününden itibaren yağışların azalacağını ve sıcaklıkların düşeceğini belirtti. Ankara'da sıcaklıkların 20 derecelere kadar düşmesi beklenirken, İstanbul'da mevsim normallerine uygun seyredeceği, İzmir'de ise 27-28 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Yağışlı sistemin çarşamba günü doğu bölgeleri terk etmesi bekleniyor.

İstanbul'a Özel Uyarı

Özellikle İstanbul'da yoğun yağışlara dikkat çeken Yavuz, Anadolu Yakası'nda yağışların daha kuvvetli olabileceğini belirtti. İstanbul'da 20 ila 50 kilogram arasında kuvvetli yağışlar beklendiğini, hatta bazı bölgelerde 100 kilograma yakın yağış görülebileceğini ifade etti. İstanbul'daki vatandaşların bu duruma karşı tedbirli olmalarını tavsiye etti.