Meteoroloji Kırmızı Kodlu Uyarı Geçti! Sıcaklıklar 25 Derece Birden Düşecek

Ekim ayının gelmesiyle birlikte, Türkiye genelinde hava durumu ve sıcaklık değişiklikleri konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Son zamanlarda etkisini sürdüren sıcak hava dalgası, yerini serinlemelere bırakacak gibi görünüyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son dakika uyarısı ve ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten'in tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Uyarıyor: Sıcaklık Değişiklikleri Yaklaşıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, Van çevreleri ile Malatya'nın kuzeyi, Kayseri ve Sivas'ın doğu kesimlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

İstanbul'da Poyraz Esecek: Hava Durumu Nasıl Olacak?

İstanbul'da Pazar günü ve yeni haftada poyraz rüzgarı etkili olacak. Öğle saatlerinde sıcaklık 29 dereceye kadar çıkarken, gece ise 19 dereceye düşecek. Ankara'da ise hava güneşli olacak. Öğle sıcaklığı 31 dereceye ulaşacak, gece ise 14 dereceye kadar düşecektir. İzmir'de öğle saatlerinde yaz havası hakim olacak ve sıcaklık 32 dereceye kadar çıkacak. Diğer iller arasında Bursa'da güneşli bir gün bekleniyor, sıcaklık 33 dereceye ulaşacakken, Antalya'da sıcaklık 37 dereceye kadar çıkacak.

Marmara'da Poyraz Etkili Olacak: Serinlemelere Hazır Olun

Marmara bölgesinde hava çoğunlukla açık olacak, ancak poyraz rüzgarı hafta başından itibaren etkisini artıracak. Özellikle öğle saatlerinde serinlik hissedilecek. Edirne'de sıcaklık 35 dereceye, Balıkesir'de 34 dereceye, Kocaeli'de ise 32 dereceye kadar çıkacak.

Kerem Ökten'den Soğuk Hava Uyarısı: Hazırlıklı Olun

Hafta sonunda artan sıcaklıkların ardından vatandaşlar, yağışların ne zaman geleceğini merak ediyor. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, bu konuda önemli uyarılarda bulundu. Ökten, hava sıcaklıklarının hızla düşeceğini belirterek, "Ekim ayı soğuklarla geliyor. Özellikle gece sıcaklıkları iç kesimlerde yer yer 4 dereceye kadar düşecek. Geniş alanda tek haneli dereceleri görebiliriz. Bu nedenle yorganları ve kalın kıyafetleri hazırlıklı bulundurmanızda fayda var," dedi.