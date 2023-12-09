Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Yeni Yıl Uyarısı! Önleminizi Hemen Alın

İngiltere Meteoroloji Kurumu Met Office'in tahminlerine göre, gelecek yıl iklim tarihinde endişe verici bir dönüm noktası yaşanacak. Küresel 1,5°C sınırı, Paris Anlaşması'nda belirlenmiş ve bu noktanın aşılması durumunda iklim değişikliğinin geri döndürülemez hale gelebileceği düşünülmektedir.

2023, şimdiye kadar yaşanmış en sıcak yıl olurken, 2024'ün de rekor kıracağı önceden tahmin edilmektedir. Met Office, El Niño'nun etkisiyle iklim değişikliğinin bunaltıcı sıcaklıklara katkıda bulunduğunu belirtmektedir.

Bilim insanları, gelecek yıl sıcaklıkların 1,34°C ila 1,58°C arasında olacağını öngörmektedir. 2015 yılında ülkeler, küresel sıcaklığın 1,5°C'nin üzerine çıkmasını önleme konusunda anlaşmıştı, çünkü bu nokta, iklimin tehlikeli derecede istikrarsız hale gelmeye başladığı nokta olarak kabul edilmektedir. Tahminde bulunan Dr. Nick Dunstone, bu durumun "iklim tarihinde kesinlikle bir dönüm noktası" olacağını ifade etmektedir.

Met Office Profesörü Adam Scaife, El Niño olayına ek olarak, Kuzey Atlantik ve Güney Okyanusu'nda anormal yüksek sıcaklıkların bulunduğunu ve bu faktörlerin iklim değişikliği ile birleşerek yeni küresel sıcaklık aşırılıklarının nedenini oluşturduğunu belirtmektedir. Ayrıca, "Rekor kıran sıcaklıkların ana nedeni, Sanayi Devrimi'nin başlangıcından bu yana devam eden insan kaynaklı ısınmadır" diye eklemişir.