Meteoroloji Genel Müdürlüğünden SMS ile Kırmızı Kodlu Uyarı Geldi! O Tarihte Dışarı Adımınızı Dahi Atmayın

Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve çok bulutlu bir hava ile karşı karşıya. Marmara'nın güneyi, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevreleri yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadiseleri bekleniyor.

Hava Sıcaklığı Artışı Bekleniyor

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın İç Anadolu'nun kuzeyi ile Orta Karadeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova ve Sakarya çevreleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bursa: 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı.

Edirne: 12°C

Parçalı ve çok bulutlu.

İstanbul: 14°C

Parçalı ve çok bulutlu.





Kocaeli: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Ege Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Afyonkarahisar: 15°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı.

Denizli: 19°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

İzmir: 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

Muğla: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.





Akdeniz Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana: 21°C

Parçalı bulutlu.

Antalya: 19°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Burdur: 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Mersin: 19°C

Parçalı bulutlu.

İç Anadolu Bölgesi

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ile yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Ankara: 14°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Çankırı: 14°C

Parçalı çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı.

Eskişehir: 15°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Konya: 16°C

Parçalı ve çok bulutlu.

Batı Karadeniz Bölgesi

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis hadisesi bekleniyor.

Bolu: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Düzce: 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Kastamonu: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.

Zonguldak: 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı.