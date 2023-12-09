Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Sel ve Tsunami Uyarısı! Önleminizi Hemen Alın

Türkiye genelindeki hava durumu tahminine göre, ülkemizin birçok bölgesinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Bu durum özellikle Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşacaktır.

Bölgesel Yağış Tahminleri

Marmara Bölgesi

Marmara'nın doğusu, Sakarya, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer çok kuvvetli yağışlar görülecektir. Bu yağışlar genellikle yağmur şeklinde olacak, Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanaklar beklenmektedir.

İstanbul'da Hava Durumu

İstanbul'da çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı sağanak yağışların yer yer kuvvetli olması muhtemeldir. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Bursa ve Çevresi

Bursa, Balıkesir'in kuzey ve doğusunda kuvvetli yağışlara hazır olmalıdır. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli eseceği beklenmektedir.

Ege Bölgesi

Ege Bölgesi'nde de çok bulutlu bir hava hakim olacak ve Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar görülecektir.

İzmir'de Hava Durumu

İzmir'de parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar yaşanabilir.

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi'nde çok bulutlu bir hava öngörülmekte olup, genel olarak aralıklı sağanak yağışlar beklenirken, Doğu Akdeniz'de yağışların kuvvetli olması öngörülmektedir.

Adana Hava Durumu

Adana'da çok bulutlu bir hava beklenirken, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olabileceği tahmin edilmektedir.

İç Anadolu Bölgesi

İç Anadolu Bölgesi'nde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak, bölge genelinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlar yaşanacaktır.

Ankara'da Hava Durumu

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu bir hava öngörülürken, aralıklı yağmur ve sağanak yağışların kuzey kesimlerde kuvvetli olabileceği tahmin edilmektedir.

Hava Sıcaklığı ve Rüzgar Durumu

Hava Sıcaklığı

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalması beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin edilmektedir.

Rüzgar

Genellikle güneyli rüzgarlar etkili olacak, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli rüzgarlar ara sıra orta kuvvette esecektir.

Uyarılar

Kuvvetli Yağış Uyarısı

Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneyi ve batısında kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır, özellikle kar yağışının neden olabileceği sorunlara karşı önlem alınmalıdır.

Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege'de kuzeyli yönlerden, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise güneyli yönlerden kuvvetli eseceği öngörülmektedir. Bu durumda ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı ve tedbirler alınmalıdır.

Hava durumu tahmini ve uyarılar doğrultusunda, bölgesel hava koşullarına uygun şekilde hazırlıklı olmak önemlidir.