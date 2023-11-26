Merdiven altı uygulamalar kalıcı hasarlar bırakabiliyor

“Güzellik kişiye özel olmalı” diyen Savaş, elinde Hollywood starı fotoğrafı ile gelen Scarlett Johansson’a benzemek isteyen, Angelina Jolie dudağı istenler olduğunu söyledi.

Medikal Estetik Hekimi Dr. Alp Mamak: “Eğitimli bir yaklaşım, mesleki etik prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve hastanın çıkarlarını her zaman gözetmeyi içerir.”

Medikal Estetik Hekimi Dr. Bora Özcan: “Önemli olan, her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanmak, onları daha mutlu ve kendine güvenen bir hale getirmektir.”

Medikal Estetik Tıp Derneği’nce altıncısı düzenlenen Ulusal Medikal Estetik Kongresi, 23-26 Kasım 2023 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Medikal Estetik Tıp Derneği’nin küresel bilimsel misyonuna uygun şekilde konusunda en deneyimli, dikkat çeken ve popüler konuşmacıların yer aldığı kongrede, “Merdiven altı medikal estetik uygulamaların” sağlık sektörü ve buna bağlı olarak toplum sağlığı üzerindeki etkileri her açıdan ele alındı.

Kongre çerçevesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) Başkanı ve Medikal Estetik Hekimi Dr. Yasemin Savaş, MESTDER’in merdiven altı estetik uygulamaları sorununda üstlendiği rol ve medikal estetik alanındaki yasal düzenlemelere değindi. Ve halkın merdiven altı estetik uygulamalarını ihbar edebileceği hattı paylaştı.

Whatsapp İhbar Hattına legal olmayan işlemler ihbar ediliyor

Medikal Estetik Tıp Derneği (MESTDER) 0543 266 63 78 no’lu Whatsapp İhbar Hattını 2018 yılında kurdu. Bu hatta legal olmayan ürünler ve yapılan hatalı işlemler ihbar edilebiliyor.

Sahte veya kaçak ürün kullanılıyorsa merdiven altıdır

Dr. Yasemin Savaş, merdiven altının eskiden daha izbe yerler ve kuytu yerler gibi algılanırken, şu anda daha şaşalı, şık mekânlar ve şık merkezler şeklinde hizmet veren yerler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Daha önce merdiven altı denilince doktor olmayan kişilerce yapılan uygulamalar anlaşılıyordu. Ama şu anda merdiven altının farklı 3 ayağından bahsedebiliriz. Medikal estetik uygulamaları Sağlık Bakanlığı’ndan ruhsat almış olan sağlık kuruluşlarında yapılabilir. Yani özel hastaneler, tıp merkezleri, poliklinikler ya da yetkin muayenehanelerde uygulanabilir. Birinci ayak; uygulamanın yapıldığı yer. İkinci ayak; yapan kişi. Dolayısıyla bu kişilerin de yine Sağlık Bakanlığınca tanımlanmış hekim olması gerekir. Üçüncü ayak; kullanılan ürün, malzeme ya da cihazın kalitesidir. Bu ürünlerin de yine Sağlık Bakanlığından onaylı, ruhsatlı ürünler olması gerekir. Maalesef eğer bu üçünden herhangi biri yoksa yani bir sağlık kuruluşunda doktor tarafından sahte, kaçak ürün kullanılıyorsa bu da merdiven altı olarak tanımlanmalıdır.”

Kaçak ve sahte ürün konusu medikal estetik alanı için çok ciddi problem

Dr. Savaş, “Özellikle pandemiyle birlikte sıklıkla karşımıza çıkmaya başlayan kaçak ve sahte ürün konusu medikal estetik alanı için çok ciddi problem oluşturmakta. Bu tür müdahaleler ciddi sağlık riskleri taşıyabilir ve kalıcı hasar bırakabilir. Hem sağlık profesyonellerinin hem de halkımızın bu konuda gerekli özeni ve duyarlılığı göstermesi şarttır. ” dedi.

Hastaların güvenliği her zaman öncelik olmalı

Dr. Yasemin Savaş Medikal Estetik Hekimi ve Dernek Yöneticisi olarak hasta güvenliliğini şu sözlerle ifade etti: "Müdahalelerin risklerini ve tehlikelerini vurgulamak, insanları nitelikli, ruhsatlı ve güvenilir sağlık kuruluşlarında bu işlemleri yaptırmaya davet etmek de öncelikli görevimiz. Sağlıklı ve güvenli bir şekilde yapılan medikal estetik prosedürler yetkinlik gerektirir ve bu alanda uzmanlaşmış kişiler tarafından yapılmalıdır. Hastaların güvenliği her zaman öncelik olmalıdır. Medikal estetik uygulamaları sadece dış görünüş üzerinde değil, aynı zamanda hastanın genel sağlığı, psikolojik iyilik hali ve yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler sağlamasına yardımcı olabilir. Kaliteli bir sağlık hizmeti sunma hasta memnuniyetini artırmada temel bir rol oynar.”

Gerçekçi olmayan taleplere karşı durmak önemli

Gerçekçi olmayan taleplere değinerek konuşmasını tamamlayan Savaş, “Tüm sağlık hizmetlerinde olduğu gibi medikal estetik uygulamalarında hekim ve hasta arasındaki ilişkide otorite hekimdir. Hastanın dönem dönem gerçekçi olmayan talepleri olabilir. Ya da mantıkla uyuşmayan isteklerde bulunabilir. Bu tür durumlarda gereğinde durabilmek, dur diyebilmek, izah etmek, hastanın ruhsal ve bedensel sağlığını riske atmamak hekimin görevidir.” dedi.

Angelina Jolie dudağı isteniyor

“Güzellik kişiye özel olmalı” diyen Savaş, elinde Hollywood starı fotoğrafı ile gelen Scarlett Johansson’a benzemek isteyen, Angelina Jolie dudağı istenler olduğunu söyledi.

Hasta hekim ilişkisinde hekimlerin dur demesi gerektiğini, ama bazı kişilerin yaptırmak istedikleri gerçek dışı işlemler için bu nedenle merdivenaltına yöneldiğini ifade eden Savaş, kadınların günlerde 5 kişi bir araya gelip ortak ürün alıp işlem yaptırdığını, tüm bunların doğru olmadığını anlattı.

Kaçak ürünlerin de sahteleri var

Sağlık Bakanlığı’na göre; medikal estetik uygulamalarını estetik cerrahlar, dermatologlar ve sertifikalı hekimlerin yapabileceğini kaydeden Savaş, güzellik merkezlerinde doktor dahi olsa enjeksiyonlu botok ve dolgu gibi işlemlerin yapılamayacağını vurguladı.

Kaçak ürünlerin artık sahtelerinin piyasada görüldüğünü dile getiren Savaş, bir doktorun güzellik merkezinde botoks yapıyorsa bunun da merdivenaltı olduğunu söyledi.

Sağlık turizminin ülke için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade eden Savaş, merdivenaltının bu alana da zarar verdiğini kaydetti.

Medikal estetik uygulamalarında eğitim ve kalite odaklı bir yaklaşım önemlidir

Medikal Estetik Hekimi ve Medikal Estetik Derneği Başkan Yarımcısı Dr. Alp Mamak da medikal estetik alanında Türkiye’nin geldiği nokta, alandaki eğitim ve kalite yaklaşımının tedavi ve uygulamalara yansıması konularını anlattı.

Dr. Alp Mamak, eğitim ve kalite odaklı bir yaklaşımın, medikal estetik uygulamaların güvenliği, etkinliği ve hasta memnuniyeti açısından kritik öneme sahip olduğunu ifade ederek, medikal estetik hekimleri için sürekli eğitim ve güncellemelerin, yeni teknikler, teknolojiler ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi sahibi olmayı sağladığını kaydetti.

Kişinin kendisine benzeyerek işlem yapılmalı

Medikal estetiğin daha yaygınlaşması ve ulaşılır hale gelmesi nedeniyle 20-30 yaş grubunun da ağırlıklı hale geldiğini ifade eden Alp Mamak, hayatını bu konuya kanalize etmiş bir grubun da var olduğunu söyledi.

Mamak, “Kişinin kendisine benzemeye devam ederek güzellik devam etmeli” dedi.

Medikal estetik işlemlerinin yüzde 99.9 oranında geçici olduğunu dile getiren Mamak, doğru yerde, doğru ellerde, doğru ürünlerle yapılan işlemlerin hastaya zarar vermeyeceğini de kaydetti.

Kaçak ürünlerle yapılan işlemlerin körlük hatta ölümlerle sonuçlanabileceğini de söyleyen Mamak, iyi bir muayenehane de kaçak ürün kullanımının olmayacağını da kaydetti.

Mamak, Amerikan ilaç dairesi FDA’nın 18 yaş altı uygulamalara veli izni olsa daha önermediğini de ifade etti.

Alp Mamak, uygulamaların muayenehane, poliklinik ya da hastanede yapılması gerektiğini

Hasta gizliliği, onay alınması ve doğru bilgilendirme gibi etik konular çok önemli

Dr. Alp Mamak, iyi bir eğitim ve kalite odaklı yaklaşımın, hijyenik koşulların ve sterilizasyonun sağlanması, güvenilir ürünlerin kullanımı ve prosedürlerin güvenliğini artırmak için gereken tüm standartların takip edilmesini içereceğini belirterek, “Eğitimli bir yaklaşım, mesleki etik prensiplere sıkı sıkıya bağlı kalmayı ve hastanın çıkarlarını her zaman gözetmeyi içerir. Hasta gizliliği, onay alınması ve doğru bilgilendirme gibi etik konular çok önemli.” dedi.

Her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına odaklanmalı

Medikal Estetik Hekimi ve Medikal Estetik Derneği Genel Sekreteri Dr. Bora Özcan ise değişen estetik ve güzellik algısı konusunu ele aldı.

Güzellik ve estetik algısının zamanla değişebilen, kültürel ve toplumsal faktörlere göre şekillenen bir kavram olduğunu dile getiren Dr. Bora Özcan, “Değişen trendler, medya etkisi ve sosyal normlar, insanların güzellik anlayışlarını etkiliyor. Hem psikolojik hem de fiziksel olarak, insanlar güzellikle ilgili değişen normlara uyum sağlama eğilimindeler. Önemli olan, her bireyin kendi benzersiz güzellik anlayışına ve ihtiyaçlarına odaklanmak, onları daha mutlu ve kendine güvenen bir hale getirmektir.” diye konuştu.