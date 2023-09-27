  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Memur ve Memur Emeklilerine Ocak 2024'te Yapılacak Zam ve Ek Ödemeleri!

Memur ve Memur Emeklilerine Ocak 2024'te Yapılacak Zam ve Ek Ödemeleri!

Yayınlanma:
Memur ve Memur Emeklilerine Ocak 2024'te Yapılacak Zam ve Ek Ödemeleri!
Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan zam ve ek ödemeler, memurlar ve öğretmenler için maaşlarda artış ve avantajlar sunacak. Memurlar her ay 540 TL ek ödeme alacaklar, öğretmenler ise toplu sözleşmeyle 1.080 TL zam alacaklar. Bu düzenlemeler, devlet çalışanlarını sevindirecek.

Temmuz ayında gerçekleşen memur ve emekli maaş zammının ardından, takip eden dönem için memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranları belirlendi. Ocak 2024 itibariyle yürürlüğe girecek olan bu zam oranlarının yanı sıra memurlara verilecek ek ödemeler de belirginleşti.

Her Ay 540 TL Ek Ödeme

Memurlara her ay 540 TL ek ödeme yapılmasını sağlamak için yapılan çalışmalar sonuç verdi. Bu ek katkı ödemeleri, kimlerin yararlanabileceğini merak ediyoruz. Ocak ayından itibaren, memurların aylık maaşlarına 540 TL ek ödeme ve yüzde 50 oranında bir artış yapılması hedefleniyor.

2023/09/13/para.jpg

Memurlara Her Ay 540 TL Ek Ödeme Yapılacak!

Ocak 2024 itibariyle, memurlara aylık maaşlarına 540 TL ek ödeme ve yüzde 50 oranında bir artış sağlanması için çalışmalar sürüyor. Bu önemli düzenleme sadece maddi yardıma değil, aynı zamanda sendika üyelerine de birçok avantaj sunmayı amaçlıyor.

Toplu Sözleşmeyle Memurlar Kazanıyor

Ekonomik şartların gelişmesi ve toplu sözleşmenin sonuçları, devlet memurlarının maaşlarına önemli ölçüde yansıdı. Yakın gelecekte memurlar, 540 TL ek maaş ödemesi alacaklar. Peki, bu ödemelerden kimler yararlanacak?

2023/09/15/para13.jpg

Ek Ödemeden Kimler Yararlanacak?

Toplu iş sözleşmesi kapsamında sendika üyeliği yüzde 2 sınırını aşan öğretmenlere üç ayda bir zam yapılacak. Temmuz ve Ocak ayları arasında ödenecek zammın sabit tutarı 1.080 TL olarak belirlendi. Toplu iş sözleşmesine göre bu artış aylık olarak verilecek.

Öğretmenler, bu ek ödemelerin her ayın sonunda almayı bekleyebilirler. Sadece belirli bir gruptaki kişilerin bu artıştan yararlanabileceğini unutmayın. Ocak ayı itibariyle ödemelerin başlaması planlanıyor.

Kaynak:Haber Kaynağı

Resmi İlanlar
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL 11. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
Gündem
Üniversite ve Lise Öğrencilerine O Markadan Burs Sponsorluğu! Her Ay 2.100 TL Hesaplara Yatacak
Üniversite ve Lise Öğrencilerine O Markadan Burs Sponsorluğu! Her Ay 2.100 TL Hesaplara Yatacak
Hükümetten Ekmek 4 TL Olacak Açıklaması! O Günden İtibaren Fiyatlar Gerileyecek
Hükümetten Ekmek 4 TL Olacak Açıklaması! O Günden İtibaren Fiyatlar Gerileyecek
SGK Emeklilik Koşulları ve İmkanları: Erken Emeklilik Yolları!
SGK Emeklilik Koşulları ve İmkanları: Erken Emeklilik Yolları!
Fiat Egea Ekim 2023 Kampanya Listesini Yayınladı! Fiyat Listesi Sudan Ucuz
Fiat Egea Ekim 2023 Kampanya Listesini Yayınladı! Fiyat Listesi Sudan Ucuz
Akbank Emekli Promosyonları: Emeklilere Özel Avantajlar
Akbank Emekli Promosyonları: Emeklilere Özel Avantajlar
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Göçmenler Gidiyor
Bakan Ali Yerlikaya Açıkladı: Göçmenler Gidiyor
Konut Almanın Zamanı Geliyor! Konut Fiyatları Düşecek
Konut Almanın Zamanı Geliyor! Konut Fiyatları Düşecek