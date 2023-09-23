Memur ve Emekli Maaş Artışları! Ocak Ayında Rekor Zam Bekleniyor

Ocak ayı maaş artışı, milyonlarca memur ve emekli için büyük bir öneme sahiptir. Memur ve emeklilere verilecek enflasyon farkı, Ocak ayının gelmesiyle birlikte netleşecektir. Bu makalede, bu sürecin nasıl işlediğini ve beklenen artışları inceleyeceğiz.

Emekli Statülerine Göre Maaş Artışları

Türkiye'de üç farklı statüde emekli bulunmaktadır: Memur, SSK işçi ve Bağ-kur esnaf emeklileri. Her bir grup için maaş artışları farklı kurallara tabidir.

Memur Emeklileri : Memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme kapsamında belirlenir. Toplu sözleşme sürecinde, altı aylık zam dilimleri dışında enflasyon farkı da hesaba katılır.

SSK ve Bağ-kur Emeklileri: SSK ve Bağ-kur emeklilerinin maaş artışları ise mevzuata göre son altı aydaki TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) oranına bağlı olarak gerçekleşir.

Yüzde 29,58'lik Zam Oranı Kesinleşti

Ağustos ayı enflasyon verileri açıklandığında, memur ve emeklilerin alacakları zamda iki aylık enflasyon farkı kesinleşti. Resmi olarak yüzde 29,58'lik zam oranı belirlendi. AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, memur ve memur emeklileri için öngörülen zam oranı hakkında şunları söyledi:

Orta Vadeli Program (OVP) enflasyon hedeflemesine göre, son altı aylık enflasyonun yüzde 37,76 olması bekleniyor. Bu enflasyon farkı eklenerek, Ocak ayında memur ve emeklilerin yaklaşık olarak yüzde 49,46 oranında, yani neredeyse yüzde 50 oranında bir artış alması öngörülüyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerine ise yüzde 37,76 artış yasal olarak öngörülmektedir.