Memur Maaşlarına Ocak 2024 Zammı Az Önce Netlik Kazandı! Zamlı Memur Maaşı Ne Kadar?
Memur maaşlarındaki artışlar, Aralık enflasyon rakamlarının beklenmeye başladığı bir dönemde merak konusu haline geldi. Kasım ayı enflasyon verileriyle birlikte, memurların alacakları 5 aylık enflasyon farkı belirlendi ve bu fark şimdiden %45 seviyesine ulaştı. Aralık ayında açıklanacak enflasyon verileri ile bu oranın %50'ye yaklaşması bekleniyor. 2024 Ocak memur maaş zam oranları ise ne zaman açıklanacak? İşte 5 aylık enflasyon farkına göre Öğretmen, Polis, Hemşire zamlı yeni memur maaşları...
Memur Maaşları ve Zam Süreci
Memur maaşları, 6 aylık periyotlar halinde zam alıyor. Zam oranı belirlenirken enflasyon rakamları ve toplu sözleşme zammı etkili oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memurların alacağı zam oranı %45 seviyesine ulaştı. Peki, 2024 Ocak memur maaş zam oranları ne zaman açıklanacak?
Memur 5 Aylık Enflasyon Farkı Yüzde Kaç Oldu?
Kasım enflasyon verisinin eklenmesiyle birlikte memurların alacağı 5 aylık enflasyon farkı %45'e ulaştı. 5 aylık enflasyon verisi 33,66 olurken, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı 29,06 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyon verisi eklendiğinde, bu oranın %50 seviyesine yaklaşması bekleniyor.
2024 Ocak Memur Maaş Zammı Ne Zaman Açıklanacak?
2024 Ocak memur maaş zam oranı, 3 Ocak tarihinde Aralık ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından netlik kazanacak.
2024 Ocak Yeni Zamlı Maaş Tablosu
Araştırma Görevlisi 7/1
- %45 zam olduğunda yeni maaş tutarı: 46,056 TL
- %50 zam yapıldığında ise: 47.664 TL
Uzman Doktor 1/4
- %45 zam yapıldığında: 79.690 TL
- %50 zam yapıldığında: 82.438 TL
Mühendis 1/4
- %45 zam yapıldığında: 48.026 TL
- %50 zam yapıldığında: 49.683 TL
Avukat 1/4
- %45 zam yapıldığında: 45.764 TL
- %50 zam yapıldığında: 47.343 TL
Genel Müdür 1/4
- %45 zam yapıldığında: 77.662 TL
- %50 zam yapıldığında: 80.340 TL
Şube Müdür (Lisans)
- %45 zam yapıldığında: 47.053 TL
- %50 zam yapıldığında: 48.676 TL
Öğretmen 1/4
- %45 zam yapıldığında: 38.648 TL
- %50 zam yapıldığında: 39.981 TL
Polis Memuru 8/1
- %45 zam yapıldığında: 42.811 TL
- %50 zam yapıldığında: 44.287 TL
Hemşire (Lisans 5/1)
- %45 zam yapıldığında: 38.338 TL
- %50 zam yapıldığında: 39.660 TL
Bu tablo, memur maaşlarında beklenen zamların detaylı bir gösterimidir. Memurlar için yeni yıl, maaşlarında artış beklentisiyle başlıyor.