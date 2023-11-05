MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 76. madde kullanılarak gerçekleştirilen şube müdürü atamaları büyük bir hukuki tartışmaya yol açtı ve sonunda mahkeme ret kararı verdi.

76. Madde Nedir?

Öncelikle, 76. madde nedir ve nasıl kullanılır bir bakalım. 76. madde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında yapılan atamalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu madde, sendika üyeliği gibi faktörleri de dikkate alarak atamaların gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Mahkeme Kararı ve İptal

TEÇ-SEN sendikasının açtığı davada mahkeme sonunda bir karar verdi ve 76. madde kullanılarak yapılan şube müdürü atamalarını iptal etti. Bu, MEB içerisinde 76. madde kullanılarak atanan yüzlerce şube müdürünün görevlerinin sonlandırılacağı anlamına geliyor.

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılından bu yana 76. madde kullanılarak şube müdürü atamalarını sürdürüyordu. Ancak, mahkeme kararıyla birlikte bu atamaların tamamı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bu tür atamalara olumsuz baktığı ve bundan sonra bu yöntemin kullanılmayacağı bilgileri gelmektedir.

Gelecekte Ne Olacak?

Şimdi merak edilen soru şu: Milli Eğitim Bakanlığı, 76. madde ile atanan ve şimdi iptal edilen şube müdürlerini hangi kadrolara gönderecek? Bu durum, MEB içerisinde bir dizi değişikliğe yol açabilir. İlerleyen dönemlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz.