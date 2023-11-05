  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu

MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu

Yayınlanma:
MEB'den Ters Köşe! Bütün Atamalar İptal Oldu
MEB, 76. maddeyle yapılan şube müdürü atamalarını mahkeme kararıyla iptal etti. Atama süreciyle ilgili belirsizlik sürerken Milli Eğitim Bakanlığı'nın atama politikaları yakından takip ediliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 76. madde kullanılarak gerçekleştirilen şube müdürü atamaları büyük bir hukuki tartışmaya yol açtı ve sonunda mahkeme ret kararı verdi.

2023/09/18/meb.jpg

76. Madde Nedir?

Öncelikle, 76. madde nedir ve nasıl kullanılır bir bakalım. 76. madde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenler arasında yapılan atamalarda kullanılan bir yöntemdir. Bu madde, sendika üyeliği gibi faktörleri de dikkate alarak atamaların gerçekleştirilmesine imkan tanır.

Mahkeme Kararı ve İptal

TEÇ-SEN sendikasının açtığı davada mahkeme sonunda bir karar verdi ve 76. madde kullanılarak yapılan şube müdürü atamalarını iptal etti. Bu, MEB içerisinde 76. madde kullanılarak atanan yüzlerce şube müdürünün görevlerinin sonlandırılacağı anlamına geliyor.

2023/09/18/mebbb.jpg

Tarihçe

Milli Eğitim Bakanlığı, 2018 yılından bu yana 76. madde kullanılarak şube müdürü atamalarını sürdürüyordu. Ancak, mahkeme kararıyla birlikte bu atamaların tamamı iptal edildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in de bu tür atamalara olumsuz baktığı ve bundan sonra bu yöntemin kullanılmayacağı bilgileri gelmektedir.

Gelecekte Ne Olacak?

Şimdi merak edilen soru şu: Milli Eğitim Bakanlığı, 76. madde ile atanan ve şimdi iptal edilen şube müdürlerini hangi kadrolara gönderecek? Bu durum, MEB içerisinde bir dizi değişikliğe yol açabilir. İlerleyen dönemlerde neler olacağını bekleyip göreceğiz.

Kaynak:Haber Kaynağı

Gündem
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
PTT'den Yeni Aile Destek Programı: Dar Gelirli Ailelere 2 Yıl Boyunca Kesintisiz Ödeme
Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 5 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları
Sigara Fiyatlarına Sessiz Sedasız Bir Rekor Zam Daha Geldi! 5 Kasım 2023 Güncel Sigara Fiyatları
Uzman İsim Altın ve Dolar İçin Tarih Verdi! Fiyatlar Her An 2 Katına Çıkabilir
Uzman İsim Altın ve Dolar İçin Tarih Verdi! Fiyatlar Her An 2 Katına Çıkabilir
Hükümetten Emeklilere Yeni Ek Ödeme Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Hükümetten Emeklilere Yeni Ek Ödeme Müjdesi! Başvuru Şartları ve Detaylar
Meteoroloji Uzmanlarından Kar Fırtınası Uyarısı! O Tarihte Okullar 1 Ay Tatil Sürecine Girecek
Meteoroloji Uzmanlarından Kar Fırtınası Uyarısı! O Tarihte Okullar 1 Ay Tatil Sürecine Girecek
Dilan Polat'ın Vermiş Olduğu İfade Kocası Engin Polat'ı Suçlu Çıkardı! İşte Dilan Polat'ın Akıl Almaz İfadesi:
Dilan Polat'ın Vermiş Olduğu İfade Kocası Engin Polat'ı Suçlu Çıkardı! İşte Dilan Polat'ın Akıl Almaz İfadesi:
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları
Aygaz, İpragaz ve Bizimgaz Tüp Fiyatlarına Gece Yarısı Sessiz Sedasız Zam! 5 Kasım 2023 Mutfak Tüpü Fiyatları