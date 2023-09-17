MEB'den Son Dakika Açıklaması! Okullar Kapanıyor Mu?

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki okullarda geçen eğitim-öğretim yılında başlatılan "ücretsiz okul yemeği" uygulamasını, deprem bölgesi dışındaki okullarda geçici olarak durdurdu. Bu karar, uygulamanın hedeflediği öğrenci kitlesine ulaşamaması ve finansal nedenlerle alındığına dair spekülasyonlara neden oldu. Ücretsiz okul yemeği programı, aslında oldukça olumlu sonuçlar elde etmişken, bu kararın ardındaki sebepler ve muhalefetin tepkisi önemli bir tartışma konusu haline geldi.

Ücretsiz okul yemeği uygulaması, geçen yıl okul öncesi eğitimde 1,4 milyon öğrenci için başlatıldı ve daha sonra bu sayı 1,8 milyona yükseltildi. Bu uygulama, özellikle ekonomik olarak dezavantajlı bölgelerdeki öğrencilere önemli bir destek sağlıyordu. Ancak eski Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, daha büyük bir kapsamı hedefleyerek 5 milyon öğrenciye ücretsiz yemek verilmesini planladıklarını belirtmişti.

Neden askıya alındı? Maalesef, Milli Eğitim Bakanlığı, bu kararı açıklarken detaylı bir gerekçe sunmadı ve bu kararın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair de net bir bilgi vermedi. Bu nedenle, uygulamanın neden askıya alındığına dair birçok soru işareti bulunuyor.

Sivil toplum ve muhalefet, ücretsiz okul yemeği programının devam etmesi gerektiği konusunda birleşiyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, ücretsiz okul yemeğinin öğrencilerin okula devamlılığını artırmak ve beslenme haklarını karşılamak için son derece önemli olduğunu vurguluyor. Ayrıca, öğrencilerin iyi bir beslenmeye sahip olmalarının sadece fiziksel sağlıkları için değil, aynı zamanda bilişsel gelişimleri ve akademik başarıları için de kritik olduğunu söylüyor.

Ücretsiz yemek ve yoksullukla mücadele arasındaki bağlantı da unutulmamalıdır. Ücretsiz okul yemeği, yoksul ailelerin ekonomik yükünü hafifletirken çocukların iyi bir beslenme alışkanlığı kazanmalarına yardımcı olur. Ayrıca, düşük gelirli ailelerin çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunur. Yetersiz beslenme, çocukların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir, bu nedenle ücretsiz okul yemeği programı, bu olumsuz etkileri azaltmaya yönelik önemli bir adımdır.