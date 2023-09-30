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MEB'den Öğretmenlere Son Dakika Kararı! Sınavlar ve Tarihleri

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MEB'den Öğretmenlere Son Dakika Kararı! Sınavlar ve Tarihleri
ÖSYM'nin yeni sınav görevleri öğretmenlere kariyer fırsatı sunuyor. Yüksek ücretlerle görev alın, unvanınızı yükseltin.

ÖSYM tarafından duyurulan yeni sınav görevleri, öğretmenlere farklı alanlarda görev alma fırsatı sunmaktadır. Bu makalede, önemli sınavların ve tarihlerinin detaylı bir şekilde incelenmesiyle, öğretmenler için kaçırılmayacak fırsatları ele alacağız.

1. İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

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Tarih: 25 Eylül 2023 ve 8 Ekim 2023

İlk olarak, İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nı ele alalım. Bu sınav, il özel idareleri, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının personeli için büyük bir önem taşımaktadır. Görevde yükselme ve unvan değişikliği isteyen öğretmenler için bu sınavı kaçırmamak oldukça önemlidir.

2. Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2. Dönem)

Tarih: 29 Eylül 2023 ve 3 Ekim 2023

İkinci olarak, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nı inceleyelim. Bu sınav, diş hekimliği alanında uzmanlık eğitimi almak isteyenler için büyük bir fırsat sunmaktadır. Diş hekimliği alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğretmenler için bu sınav tarihini unutmamak önemlidir.

3. Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı (2. Dönem)

Tarih: 29 Eylül 2029 ve 3 Ekim 2023

Son olarak, Diş Hekimliği Alanında Seviye Tespit Sınavı'na göz atalım. Bu sınav, diş hekimliği alanındaki yetenekleri değerlendirmek isteyenler için bir fırsat sunmaktadır. Özellikle ileri düzeydeki yeteneklerini ölçmek ve geliştirmek isteyen öğretmenler için bu sınavı kaçırmamak önemlidir.

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ÖSYM Sınav Görevi Ücretleri

ÖSYM sınav görevlilerine belirlenen ücretler şu şekildedir:

  • Bina Yöneticisi: 694 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu: 913 TL
  • Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 779.91 TL
  • Gözetmen: 588 TL
  • Yedek Gözetmen: 529 TL
  • Salon Başkanı: 663 TL
  • Yardımcı Engelli Gözetmen: 751 TL
  • E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 548 TL
  • E-Sınav Salon Başkanı: 474 TL
  • E-Sınav Gözetmeni: 438 TL

Bu ücretler, sınav görevlerini üstlenen öğretmenler için önemli bir ek gelir kaynağı olabilir. Bu fırsatları kaçırmadan başvuru yapmak, hem kariyerinizi geliştirmenize hem de ek gelir elde etmenize yardımcı olabilir.

Kaynak:Haber Kaynağı

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