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MEB Lise Devamsızlıkları İçin Son Kararı Verdi! Devamsızlık Kurallarında Yeni Reform

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MEB Lise Devamsızlıkları İçin Son Kararı Verdi! Devamsızlık Kurallarında Yeni Reform
Liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlık kurallarındaki yeni düzenlemeler, öğrencilere daha fazla sorumluluk ve rehberlik sunmayı amaçlıyor. Topçu, öğrencilerin ortalama puanlarına dayalı sınıf geçme kriterlerinin daha zorlu hale geldiğini belirtti. Ayrıca, özürsüz devamsızlık yapan öğrencilere ek sosyal sorumluluk getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde sınıf tekrarı ve devamsızlık konularında önemli değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Ortaöğretim Genel Müdürü Halil İbrahim Topçu, bu yeni düzenlemeleri açıklarken, öğrencilere daha fazla rehberlik sağlanacağını ve müdahalenin daha etkili hale getirileceğini belirtti. İşte bu konudaki tüm ayrıntılar!

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Daha Zorlu Sınıf Geçme Kriterleri

Topçu, mevcut sistemde öğrencilerin ortalama puanlarının 50 olduğunda birçok dersten sınıf geçebildiğini açıkladı. Ancak bu, öğrencilerin temel derslerde yeterlilik kazanmadan bir üst sınıfa geçmelerine neden oluyordu. Yapılan yeni düzenleme ile öğrenciler yine ortalama puanlarını 50 tutacaklar, ancak en fazla bir zayıf dersle birlikte doğrudan sınıf geçebilecekler. Ayrıca, öğrenciler artık en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıf geçebilecekler. Eğer bir öğrencinin 4 dersten zayıfı varsa, sınıf tekrarı yapmak zorunda kalacaklar. Bu düzenleme kademeli olarak uygulanacak ve ilk olarak 9. sınıflardan başlayacak.

Devamsızlık Kurallarında Değişiklik

Eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin güvenli bir ortamda devam etmelerini sağlamak amacıyla devamsızlık kurallarında da değişiklikler yapıldı. Özürsüz devamsızlık hakkı hala 10 gün olarak devam ediyor, ancak özürsüz devamsızlık yapan öğrenciler için ek sosyal sorumluluk görevi getirildi. Bu, öğrencilerin özürsüz devamsızlık yapmalarını caydırmaya yönelik bir önlem olarak görülüyor.

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Önleme, Müdahale ve Yönlendirme Komisyonları

Yönetmelikte liselerde "önleme, müdahale ve yönlendirme komisyonu" kurma zorunluluğu getirildi. Bu komisyonlar, öğrencilerin her bir yazılı sınav sonrası öğrenme kayıplarını analiz edecek, raporlar hazırlayacak ve idareyi bilgilendirecektir. Ayrıca, bu komisyonlar öğrencilerde devamsızlık ve sınıf tekrarı riski tespit ederse gerekli tedbirleri alacak ve veli-öğrenci-yönetim üçlemesi içinde hareket edecektir.

Öğrencilere Af Beklentisi

Son yıllarda özellikle 12. sınıfların yüksek öğretime hazırlık süreciyle ilgili olarak yapılan aflar, öğrenciler arasında bir beklenti yaratmıştır. Topçu, öğrencilere bu konuda af beklentisi oluşturulmaması gerektiğini vurguladı. Öğrencilerin okul ortamında ve öğretmenlerin gözetiminde olmalarının önemli olduğunu belirterek, bütüncül bir eğitim sisteminin önemini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, bu yeni düzenlemelerle öğrencilerin eğitim kalitesini artırmayı ve daha sorumlu bir şekilde öğrenmelerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu değişiklikler, öğrencilerin daha bilinçli ve disiplinli bir şekilde eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı olacak.

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